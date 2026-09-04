Поглед към четвъртия кръг в Елитната група до 16 години

Елитната група до 16 години продължава с двубоите от четвъртия кръг, които ще се изиграят в неделя, 6 септември. Преди тях се проведоха шест от осемте срещи от изтегления пети кръг. Двубоите Лудогорец – Дунав и Академик Пловдив – Левски са насрочени за 11 септември.

След изиграните срещи ЦСКА 1948 остава единственият отбор с пълен актив. Столичани постигнаха четвърта поредна победа, след като надделяха с 3:0 над Черноморец Бургас. В четвъртия кръг те гостуват на Ботев Пловдив от 11:30 часа. „Канарчетата“ също се намират в добра форма след последователните победи с 3:0 над Септември и с 2:0 над Арда.

Програмата започва в 10:00 часа с двубоя между Пирин и ЦСКА. Благоевградчани записаха първата си победа в третия кръг – 3:1 над Арда, но след това загубиха с 0:2 от Черно море. „Армейците“ влизат в срещата след две поредни победи – с 1:0 над Левски и с 6:1 над Локомотив Пловдив, като все още нямат поражение през сезона.

От 10:30 часа Черноморец приема Септември. Бургазлии започнаха с две победи, но в последните си срещи отстъпиха с 3:4 пред Лудогорец и с 0:3 пред ЦСКА 1948. Столичани се върнаха на победния път с успех с 2:1 над Национал, след като преди това загубиха с 0:3 от Ботев Пловдив.

От 11:00 часа Левски ще бъде домакин на Черно море. „Сините“ имат три точки от първите си три мача, а срещата им с Академик от изтегления пети кръг предстои на 11 септември. „Моряците“ са непобедени и се намират в серия от три поредни победи, последната от които с 2:0 над Пирин.

По същото време Локомотив Пловдив приема Арда. Двата отбора все още нямат спечелена точка и ще търсят първия си положителен резултат. „Смърфовете“ загубиха с 1:6 от ЦСКА в последната си среща, докато Арда отстъпи с 0:2 пред Ботев Пловдив.

Дунав и Славия също ще се изправят един срещу друг от 11:00 часа. Русенци постигнаха първата си победа в третия кръг – 3:1 над Етър, а двубоят им с Лудогорец от петия кръг ще се състои на 11 септември. „Белите“ спечелиха четири точки от първите си три мача, но след това допуснаха домакинско поражение с 1:2 от Етър.

От 11:15 часа Национал приема Лудогорец. Столичани започнаха без поражение в първите си три срещи, но отстъпиха с 1:2 пред Септември в изтегления пети кръг. Разградчани спечелиха трите си мача до момента, включително драматичния успех с 4:3 над Черноморец. Срещата им с Дунав от петия кръг предстои.

Кръгът ще завърши от 16:00 часа с двубоя между Етър и Академик Пловдив. „Болярите“ постигнаха първата си победа, след като надделяха с 2:1 като гости на Славия. Академик има три точки, а двубоят му с Левски от изтегления пети кръг ще се изиграе на 11 септември.

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