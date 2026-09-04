Едва на 13 години, талант от Катар ще играе на Азиатското първенство

Името му вече се спряга сред бъдещите големи звезди на волейбола, въпреки че е само на 13 години. Роденият на 24 ноември 2012 г. Мубарак Муса Тиик Мадут получи повиквателна за националния отбор на Катар за участие в Азиатското първенство. Турнирът е от изключителна важност, тъй като победителят ще си осигури квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г.

Със своите внушителни 210 сантиметра, младият посрещач-нападател вече взе участие в турнира за Купата на АВЦ през 2026 г. В надпреварата той отбеляза 13 точки срещу Южна Корея и 15 срещу Тайван. Мадут притежава впечатляваща физика за крехката си възраст, а профилът му вече предизвиква интерес на най-високо ниво. След мача с Южна Корея неговият треньор Камило Андрес Сото не се поколеба да сравни потенциала му с този на Вилфредо Леон.

В груповата фаза на Азиатското първенство младият катарец отново ще се изправи срещу Южна Корея, както и срещу отборите на Тайланд и Тайван. Той ще започне участието си в състезанието в събота от 10:00 часа.

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