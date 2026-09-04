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  3. Шампионът Локомотив (Горна Оряховица) организира четиристранен приятелски турнир

Шампионът Локомотив (Горна Оряховица) организира четиристранен приятелски турнир

  • 4 сеп 2026 | 12:33
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Шампионът Локомотив (Горна Оряховица) организира четиристранен приятелски турнир

Шампионът на България по хандбал за мъже Локомотив (Горна Оряховица) е домакин през уикенда на четиристранен приятелски турнир за Купа "Божикови" в зала "Никола Петров".

Надпреварата ще започне на 5 септември (събота) от 10:00 часа с двубоя между "железничарите" и Биелина (Босна и Херцеговина), а веднага след него - от 11:30 часа, ще се срещнат румънските Динамо Букурещ и ЧСС2 Букурещ.

Следобедната програма стартира в 16:30 часа с мача Биелина - Динамо Букурещ. Официалното откриване на турнира е насрочено за 17:30 часа, а в 18:00 часа е последната среща за деня между Локомотив (Горна Оряховица) и ЧСС2 Букурещ.

В неделя от 9:30 часа ще играят Биелина и ЧСС2 Букурещ, а от 11:00 часа е последната среща между домакините и Динамо Букурещ. Награждаването и закриването на надпреварата е в 12:30 часа.

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