Калояна Налбантова допусна поражение на четвъртфиналите в Шънчжън

Калояна Налбантова допусна поражение на четвъртфиналите на единично жени на турнира по бадминтон "HSBC BWF World Tour Super 750" в Шънчжън (Китай) с награден фонд 1.25 милиона долара.

20-годишната българка загуби от деветата в световната ранглиста японка Томока Миядзаки с 12:21, 11:21 за 35 минути на корта.

Налбантова, която за първи път в кариера си участва на турнир от сериите "HSBC BWF World Tour Super 750", постигна две поредни победи преди този мач, включително и над шестата поставена и световната шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон (Тайланд) с 22:20, 21:17.

“След две добри победи, моето представяне тук приключва на четвъртфиналите. Днес не беше най-доброто ми представяне, а съперничката ми игра по-добре и заслужи победата. Благодаря на Томока за заслужената победа и до следващия път на корта. Връщам се обратно на работа и очаквам с нетърпение следващата!”, написа Калояна Налбантова в Инстаграм.

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