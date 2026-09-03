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Васил Христов влиза в треньорския щаб на Рилски спортист и става спортен директор на школата

  • 3 сеп 2026 | 20:45
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Васил Христов влиза в треньорския щаб на Рилски спортист и става спортен директор на школата

Васил Христов влиза в треньорския екип на мъжкия баскетболен тим на Рилски спортист като помощник-треньор и става спортен директор на школата на клуба, обявиха самоковци в социалните мрежи.

"За мен е голяма чест и отговорност да бъда отново част от клуба. Оценявам възможността да участвам в развитието на целия клуб на две различни нива", заяви Христов в специално видео по повод назначението му.

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"Основната ми роля ще бъде да помагам на старши треньора, да участвам в ежедневната работа, цялостното развитие на отбора, анализите на тренировъчния и състезателен процес, индивидуална работа със състезателите и изобщо пълна помощ на щаба", каза още специалистът.

По повод задачите му като спортен директор на школата на Рилски спортист, Васил Христов обясни: "Основната работа пред нас е да изградим една ясна системата на развитие, да имаме обща философия за това какво трябва да се случва в клуба и логична последователност на развитие на състезателите. Една от главните ни цели е да създадем единна методика, по която всички треньори да работят в клуба и всички заедно да вървим по един общ път на развитие. Не трябва да губим и идентичността на всеки един треньор, и тяхната индивидуално виждане за играта, но е важно да вървим към една обща цел."

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"Много важно за мен е да изградим добра комуникация между нас. Важно е да изградим пътя на развитие на състезателите от детска възраст до мъжкия и женския състав. За нас също е много важно това място в мъжкия или женския тим да не бъде дадено даром, а да бъде заслужено, но ние трябва да създадем максимално добри условия за развитие. Самото развитие на състезатели е един процес, който отнема време и минава през трудни периоди, но за нас е важно да запазим посоката на клуба", добави Христов.

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Снимки: Sportal.bg

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