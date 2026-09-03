Дунав с две нови попълнения

Волейболният Дунав (Русе) продължава селекцията си за сезон 2026/2027 в Winbet Супер Волей с две нови попълнения.

Дунав (Русе) запазва още двама от опитните си волейболисти

Първото е младият централен блокировач Константин Стойков, който идва от Черно море (Варна). След отказването на Черно море от участие в волейболния елит част от състезателите на клуба вече започват да намират нови отбори за предстоящия сезон. Един от тях е Константин Стойков, който ще продължи развитието си в Дунав. Роденият през 2006 година във Варна волейболист е висок 197 сантиметра и играе на поста централен блокировач.

Вторият е 19 годишният посрещач Георги Антов. Той е двукратен балкански шампион по плажен волейбол за младежи до 20 години, като в този момент представлява България и на Европейско първенство До този момент той е защитавал цветовете на Софийски университет във Висшата лига, от където идва и при русенци. Това ще са неговите първи изяви на най-високото ниво в мъжкия волейбол.

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