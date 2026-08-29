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Спартак (Плевен) без основния си централен нападател срещу Вихрен

  • 29 авг 2026 | 11:43
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Спартак (Плевен) без основния си централен нападател срещу Вихрен

Спартак (Плевен) приема Вихрен (Сандански) във втория си мач от серията от три двубоя в рамките на 10 дни. Срещата от шестия кръг на Втора лига е утре, 30 август, от 20:00 часа на градския стадион в Ловеч.

Тимът на Красимир Бислимов ще проведе последно занимание преди сблъсъка в днешния следобед. В него, както и в двубоя, участие няма да вземе централният нападател Преслав Антонов, който получи контузия в предходната среща на тима, загубена с 0:3 като гости на Берое.

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Това беше и второ поредно поражение на плевенчани, които преди това записаха два успеха и едно равенство. Единственият друг типичен централен нападател в редиците на Спартак Лукас Маседо трудно ще замени Антонов, тъй като бразилецът е изгубил игрови ритъм.

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