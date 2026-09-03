Божидар Саръбоюков си осигури участие и в World Athletics Ultimate Championship

Водещият български атлет Божидар Саръбоюков си гарантира участие и в първото издание на World Athletics Ultimate Championship, което ще се проведе от 11 до 13 септември в Будапеща (Унгария). Наградният фонд на състезанието е 10 млн. долара.

По право за финала в скока на дължина в Будапеща като олимпийски шампион се класира Милтиадис Тентоглу (Гърция). След него по световната ранглиста се подреждат шампионът на планетата от Доха 2019 Таджей Гейл (Ямайка) с 1336 т, бронзовият медалист от Евро 2026 Божидар Саръбоюков 1332 т, сребърният медалист от Евро 2026 Симон Ехамер (Швейцария) – 1309 т, световният рекордьор за юноши до 20 г Хорхе Оделин (Куба) – 1297 т, Жерсон Балде (Португалия) – 1284 т и олимпийският вицешампион от Париж 2024 Уейн Пинок (Ямайка) – 1262 т. Най-близо до осмото място даващо право на участие в Будапеща е Минкун Жан (Китай).

Надпреварата в скока на дължина в Будапеща ще е на 12 септември. Преди това състезание на Божидар предстои участие във финала на Диамантената лига в Брюксел на 4 септември (петък) от 19,40 ч, който ще бъде предаван директно по Max One, а в студиото с водещи Валерия Видева и Емил Здравков ще са президентът на БФЛА Георги Павлов и бронзовата медалистка на 100 м с препятствия от Евро 2022 в Мюнхен Яна Касова.

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