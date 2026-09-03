Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Божидар Саръбоюков си осигури участие и в World Athletics Ultimate Championship

Божидар Саръбоюков си осигури участие и в World Athletics Ultimate Championship

  • 3 сеп 2026 | 16:59
  • 398
  • 0
Божидар Саръбоюков си осигури участие и в World Athletics Ultimate Championship

Водещият български атлет Божидар Саръбоюков си гарантира участие и в първото издание на World Athletics Ultimate Championship, което ще се проведе от 11 до 13 септември в Будапеща (Унгария). Наградният фонд на състезанието е 10 млн. долара.

По право за финала в скока на дължина в Будапеща като олимпийски шампион се класира Милтиадис Тентоглу (Гърция). След него по световната ранглиста се подреждат шампионът на планетата от Доха 2019 Таджей Гейл (Ямайка) с 1336 т, бронзовият медалист от Евро 2026 Божидар Саръбоюков 1332 т, сребърният медалист от Евро 2026 Симон Ехамер (Швейцария) – 1309 т, световният рекордьор за юноши до 20 г Хорхе Оделин (Куба) – 1297 т, Жерсон Балде (Португалия) – 1284 т и олимпийският вицешампион от Париж 2024 Уейн Пинок (Ямайка) – 1262 т. Най-близо до осмото място даващо право на участие в Будапеща е Минкун Жан (Китай).

Надпреварата в скока на дължина в Будапеща ще е на 12 септември. Преди това състезание на Божидар предстои участие във финала на Диамантената лига в Брюксел на 4 септември (петък) от 19,40 ч, който ще бъде предаван директно по Max One, а в студиото с водещи Валерия Видева и Емил Здравков ще са президентът на БФЛА Георги Павлов и бронзовата медалистка на 100 м с препятствия от Евро 2022 в Мюнхен Яна Касова.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Габи Петрова с първо място на турнира в Белград

Габи Петрова с първо място на турнира в Белград

  • 2 сеп 2026 | 18:21
  • 10415
  • 8
Големият финал в Брюксел с участието на Божидар Саръбоюков

Големият финал в Брюксел с участието на Божидар Саръбоюков

  • 2 сеп 2026 | 12:36
  • 5865
  • 3
80 отбора стартират в Екиден маратона в неделя

80 отбора стартират в Екиден маратона в неделя

  • 2 сеп 2026 | 12:00
  • 820
  • 0
Галин Костадинов спечели световна титла в тласкането на гюле за ветерани

Галин Костадинов спечели световна титла в тласкането на гюле за ветерани

  • 1 сеп 2026 | 18:30
  • 913
  • 1
Разкриха трофеите за Световния шампионат по лека атлетика Ultimate

Разкриха трофеите за Световния шампионат по лека атлетика Ultimate

  • 1 сеп 2026 | 17:46
  • 1175
  • 0
Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

  • 1 сеп 2026 | 16:56
  • 6986
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Ето какво може и не може да променя Левски по емблемата, цветовете на екипите и името на стадиона

Ето какво може и не може да променя Левски по емблемата, цветовете на екипите и името на стадиона

  • 3 сеп 2026 | 12:42
  • 21545
  • 104
От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"

От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"

  • 3 сеп 2026 | 11:11
  • 33172
  • 101
Нови четири мача от кръга във Втора лига, "червените" отново поведоха на Спартак

Нови четири мача от кръга във Втора лига, "червените" отново поведоха на Спартак

  • 3 сеп 2026 | 16:47
  • 35426
  • 14
Шампионът стартира срещу новака, ето какво отреди жребият за новия сезон в НВЛ Висша лига

Шампионът стартира срещу новака, ето какво отреди жребият за новия сезон в НВЛ Висша лига

  • 3 сеп 2026 | 13:31
  • 14627
  • 0
Легендарно име за Левски сложи край на кариерата си

Легендарно име за Левски сложи край на кариерата си

  • 3 сеп 2026 | 15:42
  • 5604
  • 0
Нико Петров: Левски е Терминатор в България

Нико Петров: Левски е Терминатор в България

  • 3 сеп 2026 | 14:57
  • 5298
  • 30