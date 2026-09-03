Световни звезди и български надежди в 10-ото издание на големия турнир в Панагюрище

Световни звезди и български надежди ще се включат в десетото издание на силния международен турнир по тенис на маса Асарел България Оупън, съобщиха организаторите. WTT Contender Panagyurishte 2026 Presented by Asarel ще се проведе в "Арена Асарел" в Панагюрище между 8 и 13 септември. Състезанието е част от по-високата Contender категория на Международната федерация и е с награден фонд от 100 000 долара.

В основната част на схемата първи поставен е Тибо Поре. За французина това няма да бъде първо участие в Панагюрище, но тази година Поре ще е сред основните фаворити, като в момента той е под номер 21 в световната ранглиста. Вниманието обаче приковава многократния медалист от Олимпийски игри и Световни и Европейски първенства Димитрий Овчаров. Германската звезда триумфира в "Арена Асарел" при дебютното си участие през 2017 година. Сред участниците са още европейският шампион на двойки Джонатан Грот (Дания), един от най-силните англичани Том Джарвис, както и сребърният медалист в отборната надпревара от последните Олимпийски игри в Париж 2024 и световен първенец на двойки от Хюстин 2021 Кристиан Карлсон (Швеция).

При дамите най-силно впечатление прави шампионката в Панагюрище на двойки от 2024 година Хитоми Сато от Япония, която е 15-та в световната ранглиста. Още една представителка от топ 20 - сънародничката на Сато - Мию Нагазаки (18 в света), ще бъде сред фаворитките в Панагюрище.

Както винаги и българското присъствие ще бъде осезаемо. Йоан Величков и Петьо Кръстев получават "уайлд кард" за основната схема при мъжете, а при дамите с покана на домакините ще се включи Мария Йовкова. Останалите родни представители са Владимир Петков, Ивайло Косев, Стефан Димитров и Давид Костадинов при мъжете и Калина Христова, Цветелина Георгиева, Виктория Персова, Сиделя Мутлу, Анита Петкова и Нина Николова при жените, които ще трябва да преминат през квалификациите.

Турнирен директор на състезанието за поредна година ще бъде Цветозар Христов, който освен дългогодишната кариера на съдия на топ ниво, притежава и необходимия опит за консолидирането на усилията на всички въвлечени в организацията и гладкото протичане на едно от най-големите спортни събития в България за 2026 г.

„Приемствеността от 2015 година насам е един от основните фактори в утвърждаването на Панагюрище като една от постоянните дестинации в календара на Международната федерация в продължение на над 10 години”, категоричен беше Христов.

„Благодарение на желанието и качеството ни като организатори получихме огромното признание от WTT. Категорията на турнира през тази година е вдигната и вече сме част от сериите Contender – това означава по-висок ранкинг на състезателите, значително по-висок награден фонд и, разбира се, несравнимо по-голям престиж за българския тенис на маса, Панагюрище и Асарел България Оупън”, допълни турнирният директор.

Председателят на Сдружение „Асарел България Оупън” Асен Попниколов е уверен, че Панагюрище ще оправдае доверието на Международната федерация по тенис на маса и World Table Tennis.

„Продължаваме да работим усилено за добрия имидж и утвърждаването на турнира като една от най-добре подготвените спирки в календара на световния тенис на маса. През тази година имаме над 130 участници от 30 страни и както винаги фокусът ни пада и върху това да предложим на зрителите в Арена Асарел отлични условия да се насладят на мачовете, а билетите ще се продават и в мрежата на Eventim”, заяви Попниколов.

По традиция на най-перспективните млади български тенисисти ще бъдат връчени почетни плакети, както и парични премии, които да им помогнат за подготовката и участието в международни турнири. Наградата е на името на проф. Лъчезар Цоцорков, а призьорите ще бъдат отличени от почетния председател на Сдружение „Асарел България Оупън” Иван Александров.

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