Спортните клубове в Троян потърсиха подкрепа от министъра

Спортните клубове в Троян потърсиха съдействие от Министерството на младежта и спорта за осигуряване на държавно финансиране с цел подпомагане на клубната дейност и подготовката на състезателите.

По време на срещата с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов те подчертаха, че подкрепата от страна на държавата е от ключово значение за развитието на спорта в общините и за създаването на условия, които да насърчават повече деца и млади хора да спортуват и да развиват своите таланти.

В рамките на посещението си в града министър Керязов се срещна с кмета на общината Донка Михайлова, заместник-кметовете Вероника Тодорова и инж. Николай Райковски, областния управител на Ловеч Пламен Христов и олимпийската шампионка и народен представител от 52-рото Народно събрание Ивет Горанова.

Заедно те посетиха спортна зала "Троян", финансирана по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти на Министерството на младежта и спорта, както и стадион "Чавдар".

Министър Керязов заяви готовност да бъдат разгледани поставените от клубовете въпроси и предложения, както и възможностите за подкрепа от страна на държавата. Целта е да се търсят конкретни решения за подобряване на спортната инфраструктура и създаване на по-добри условия за тренировъчния процес и развитието на местните спортни клубове.

Министър Керязов бе в Троян по повод финала на 73-тата Международна колоездачна обиколка на България, която бе спечелена от полския състезател Антони Мурий.

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