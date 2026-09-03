Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Спортните клубове в Троян потърсиха подкрепа от министъра

Спортните клубове в Троян потърсиха подкрепа от министъра

  • 3 сеп 2026 | 15:05
  • 390
  • 0
Спортните клубове в Троян потърсиха подкрепа от министъра

Спортните клубове в Троян потърсиха съдействие от Министерството на младежта и спорта за осигуряване на държавно финансиране с цел подпомагане на клубната дейност и подготовката на състезателите.

По време на срещата с министъра на младежта и спорта Енчо Керязов те подчертаха, че подкрепата от страна на държавата е от ключово значение за развитието на спорта в общините и за създаването на условия, които да насърчават повече деца и млади хора да спортуват и да развиват своите таланти.

В рамките на посещението си в града министър  Керязов се срещна с кмета на общината Донка Михайлова, заместник-кметовете Вероника Тодорова и инж. Николай Райковски, областния управител на Ловеч Пламен Христов и олимпийската шампионка и народен представител от 52-рото Народно събрание Ивет Горанова.

Заедно те посетиха спортна зала "Троян", финансирана по Национална програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти на Министерството на младежта и спорта, както и стадион "Чавдар".

Министър Керязов заяви готовност да бъдат разгледани поставените от клубовете въпроси и предложения, както и възможностите за подкрепа от страна на държавата. Целта е да се търсят конкретни решения за подобряване на спортната инфраструктура и създаване на по-добри условия за тренировъчния процес и развитието на местните спортни клубове.

Министър Керязов бе в Троян по повод финала на 73-тата Международна колоездачна обиколка на България, която бе спечелена от полския състезател Антони Мурий.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Други спортове

Втора поредна победа и 1/4-финал за Налбантова в Шънчжън

Втора поредна победа и 1/4-финал за Налбантова в Шънчжън

  • 3 сеп 2026 | 11:14
  • 861
  • 0
Съдебни спорове между кандидатите преди президентските избори във ФИДЕ

Съдебни спорове между кандидатите преди президентските избори във ФИДЕ

  • 3 сеп 2026 | 10:04
  • 1022
  • 0
Георги Друмев: Обиколката на България бе изключително успешна

Георги Друмев: Обиколката на България бе изключително успешна

  • 2 сеп 2026 | 20:57
  • 2246
  • 0
Матю Бренан спечели 11-ия етап на колоездачната обиколка на Испания

Матю Бренан спечели 11-ия етап на колоездачната обиколка на Испания

  • 2 сеп 2026 | 20:47
  • 1365
  • 0
Енчо Керязов награди победителя в Обиколката на България

Енчо Керязов награди победителя в Обиколката на България

  • 2 сеп 2026 | 20:44
  • 1385
  • 0
Белгиец спечели последния етап, поляк триумфира в 73-тото издание на Обиколката на България

Белгиец спечели последния етап, поляк триумфира в 73-тото издание на Обиколката на България

  • 2 сеп 2026 | 18:07
  • 1051
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Ето какво може и не може да променя Левски по емблемата, цветовете на екипите и името на стадиона

Ето какво може и не може да променя Левски по емблемата, цветовете на екипите и името на стадиона

  • 3 сеп 2026 | 12:42
  • 17183
  • 93
От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"

От Левски излязоха с позиция относно името на стадион "Георги Аспарухов"

  • 3 сеп 2026 | 11:11
  • 28685
  • 86
Шампионът стартира срещу новака, ето какво отреди жребият за новия сезон в НВЛ Висша лига

Шампионът стартира срещу новака, ето какво отреди жребият за новия сезон в НВЛ Висша лига

  • 3 сеп 2026 | 13:31
  • 12316
  • 0
Легендарно име за Левски сложи край на кариерата си

Легендарно име за Левски сложи край на кариерата си

  • 3 сеп 2026 | 15:42
  • 2052
  • 0
Нико Петров: Левски е Терминатор в България

Нико Петров: Левски е Терминатор в България

  • 3 сеп 2026 | 14:57
  • 2891
  • 18
Милан ще разчита на Валери Владимиров и в Лига Европа

Милан ще разчита на Валери Владимиров и в Лига Европа

  • 3 сеп 2026 | 11:05
  • 10480
  • 10