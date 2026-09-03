Бившият национал Светозар Иванов се присъедини към Металург (Перник).

“Добре дошъл в Металург, Светозар Иванов!

С гордост приветстваме в семейството на Металург Светозар Иванов – специалист с богат международен опит, сериозна състезателна кариера и доказани качества в работата с млади волейболисти. Той ще работи с момчета родени 2014-2015г.

Като състезател Светозар Иванов играе на поста централен блокировач и защитава цветовете на българския национален отбор. Кариерата му преминава през клубове в България, Италия и Германия. През 2006 година с екипа на Фридрихсхафен печели шампионската титла и Купата на Германия, постигайки златен дубъл.

След края на активната си кариера той се посвещава на треньорската професия. Работи с мъжки, женски и юношески отбори в Италия и България.

Светозар Иванов притежава и сериозен опит в националните отбори на България. Той е помощник-треньор на женския национален отбор през 2023 и 2024 година, а през 2025 година е старши треньор на България при момчетата под 16 години и води тима на Европейското първенство.

Присъединяването му е още една важна стъпка към изграждането на устойчива спортна система, ясна клубна идентичност и силна връзка между детско-юношеската школа и представителния отбор.

Добре дошъл в семейството на Металург, Светозар!”, написаха от Металург.