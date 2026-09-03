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Светозар Иванов се присъедини към Металург (Перник)

  • 3 сеп 2026 | 12:18
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Светозар Иванов се присъедини към Металург (Перник)

Бившият национал Светозар Иванов се присъедини към Металург (Перник).

“Добре дошъл в Металург, Светозар Иванов!
С гордост приветстваме в семейството на Металург Светозар Иванов – специалист с богат международен опит, сериозна състезателна кариера и доказани качества в работата с млади волейболисти. Той ще работи с момчета родени 2014-2015г.
Като състезател Светозар Иванов играе на поста централен блокировач и защитава цветовете на българския национален отбор. Кариерата му преминава през клубове в България, Италия и Германия. През 2006 година с екипа на Фридрихсхафен печели шампионската титла и Купата на Германия, постигайки златен дубъл.
След края на активната си кариера той се посвещава на треньорската професия. Работи с мъжки, женски и юношески отбори в Италия и България.
Светозар Иванов притежава и сериозен опит в националните отбори на България. Той е помощник-треньор на женския национален отбор през 2023 и 2024 година, а през 2025 година е старши треньор на България при момчетата под 16 години и води тима на Европейското първенство.
Присъединяването му е още една важна стъпка към изграждането на устойчива спортна система, ясна клубна идентичност и силна връзка между детско-юношеската школа и представителния отбор.
Добре дошъл в семейството на Металург, Светозар!”, написаха от Металург.

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