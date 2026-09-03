Италия с последен лагер във Флоренция, Микиелето остава под въпрос

Националният отбор на Италия по волейбол за мъже ще проведе последния си подготвителен лагер в „ПалаБигМат“ от 3 до 7 септември преди дебюта си на Европейското първенство на 10 септември срещу Швеция на „Пиаца дел Плебишито“ в Неапол. Селекционерът Де Джорджи повика четирима централни блокировачи, докато състоянието на Алесандро Микиелето все още се оценява.

Мъжкият национален отбор на Италия се готви за Европейското първенство през 2026 г.

Последен етап от подготовката на мъжкия национален отбор на Италия преди Европейското първенство. „Адзурите“ ще се съберат утре, 3 септември, във Флоренция, където ще останат на лагер до понеделник, 7 септември, тренирайки в зала „ПалаБигМат“.

Това ще бъде финалният период на подготовка преди континенталния дебют, насрочен за четвъртък, 10 септември, в Неапол. В живописната обстановка на „Пиаца дел Плебишито“ Италия ще се изправи срещу Швеция в мача на откриването на турнира.

Сред четиримата централни блокировачи, повикани от Фердинандо Де Джорджи, е и Андреа Труокио, състезател на Палаволо Падова, който вече беше включен в състава за Волейболната лига на нациите. Присъствието му изглежда функционално и за осигуряване на пълноценни тренировки шест на шест. Заедно с него ще бъдат Джанлука Галаси, Джовани Сангуинети и Пардо Мати, като последните двама се представиха силно през лятото.

Част от лагера обаче не са Джовани Гарджуло, който отдавна се завърна в Лубе и наскоро обясни причините за отсъствието си, и Леандро Моска, който е ангажиран с подготовката си в Кунео.

Най-вече се усеща липсата на Роберто Русо, който идва след успешен сезон с Перуджа и наскоро премина в Модена. Сицилианският център спечели със „скуадра адзура“ световните титли през 2022 и 2025 г., както и европейската през 2021 г., и беше ключова фигура за Перуджа през миналия сезон. При липса на официална информация, неговото отсъствие от групата във Флоренция може да е свързано с нуждата от възстановяване от физически проблеми, но към момента няма точни данни за състоянието му.

Неясна остава и ситуацията около Алесандро Микиелето. След като до голяма степен преодоля проблемите с гърба, в началото на юли посрещачът изглежда е получил стрес фрактура на десния крак. Оттогава той не е тренирал и се очакват нови прегледи, които да му дадат зелена светлина за завръщане в игра.

Микиелето все пак остава в групата от петима посрещачи, но времето до началото на първенството намалява. Дори и да получи разрешение да поднови тренировки, състоянието му едва ли ще бъде оптимално, след като за последно е бил на терена в началото на януари. Лагерът във Флоренция ще бъде решаващ, за да се разбере дали Де Джорджи ще може да разчита на него от самото начало на Европейското първенство.

Дебютът на Италия е насрочен за четвъртък, 10 септември, от 21:05 ч. В мача на откриването в Неапол, който ще се играе на „Пиаца дел Плебишито“, „адзурите“ ще се изправят срещу Швеция.

Повиканите състезатели Разпределители: Симоне Джанели, Рикардо Сбертоли. Посрещачи: Матия Ботоло, Даниеле Лавия, Алесандро Микиелето, Франческо Сани, Лука Поро. Централни блокировачи: Джанлука Галаси, Джовани Сангуинети, Пардо Мати, Андреа Труокио. Диагонали: Камил Рихлицки, Юри Романо. Либера: Фабио Балазо, Габриеле Лауренцано.Щабът на „адзурите“

Фердинандо Де Джорджи (старши треньор), Роберто Чамара (втори треньор), Марко Меони (помощник-треньор), Иван Контрарио (скаут), Оскар Берти (кондиционен треньор), Франческо Алфати (физиотерапевт), Фабио Росин (физиотерапевт), Марко Пенца (лекар), Джулиано Бергамаски (педагог), Джакомо Джирето (тийм мениджър).

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Gli azzurri lavoreranno al PalaBigMat dal 3 al 7 settembre, prima dell’esordio europeo del 10 settembre contro la Svezia in Piazza del Plebiscito a Napoli. De Giorgi convoca… pic.twitter.com/0XTX5eXgnJ — Volleyball.it, online since 2000 (@Volleyball_it) September 2, 2026

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