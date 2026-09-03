Никола Йовович е готов да поведе новото поколение на Сърбия на ЕвроВолей

В момент, когато мъжкият национален отбор на Сърбия навлиза в период на преход, Никола Йовович поема особено важна роля – тази на връзка между две поколения. Опитният разпределител, определен за капитан преди сезон 2026, сега има задачата не само да води обновения състав на игрището, но и да предаде уроците от една успешна ера. Европейският шампион от 2019 г. се надява, че опитът му ще помогне на Сърбия да се преустрои и да се завърне в топ четири на ЕвроВолей 2026 за мъже.

Сърбия е сред най-титулуваните нации в историята на европейските първенства за мъже, като има 12 медала, спечелени под флаговете на Югославия, Сърбия и Черна гора, и Сърбия. Само Русия и Италия са събрали повече отличия. Самият Никола Йовович е част от тази история, като 34-годишният разпределител печели бронзови медали през 2013 г. и 2017 г., преди да стъпи на върха на подиума със Сърбия през 2019 г.

След оттеглянето на няколко ключови играчи след Олимпийските игри в Париж през 2024 г., Сърбия преминава през смяна на поколенията. При отсъствието на много познати лица, Никола Йовович остава една от опитните фигури в състава. Като разпределител и капитан, той се превръща в мост между успешното предишно поколение и младите играчи, които сега правят първите си стъпки на международната сцена. Вместо да гледа на идването на по-младото поколение като на предизвикателство, Йовович приема с ентусиазъм възможността да работи със следващата вълна сръбски таланти.

„Наистина обичам да работя с млади момчета. Те са пълни с емоция и енергия, а това ме кара да искам да тренирам и да говоря с тях все повече и повече. Те слушат и се подобряват с всеки изминал ден. С помощта на старши треньора, който е наистина страстен и влюбен във волейбола, и им отделя безрезервно време, а мога да кажа и нещо като бащина любов по време на тренировките, е наистина добре – не само за момента, но и за това поколение и за бъдещето. Много е важно да имаш треньор като Георге Крецу, който иска да помага на младите и да им дава шанс. Това е важно за бъдещето на сръбския волейбол. Знаем, че след Европейското първенство през 2019 г. не спечелихме друг медал, но мисля, че това е добър път за младите да постигнат хубави резултати в бъдеще. Сега на тренировките сме трима, да кажем, „стари момчета“ – Марко Ивович, Дражен Лубурич и аз. Така че е интересно и за мен, и за нас, да тренираме с младите и да им предадем част от нашия опит, надявайки се да им помогнем да подобрят играта си. Мисля, че е добре. Всъщност, наслаждавам се на времето си в националния отбор сега.“

За Никола Йовович предстоящият турнир ще бъде шестата му кампания на ЕвроВолей. Той дебютира през 2013 г. и след като пропусна изданието през 2023 г., сега се завръща със спомени за златния поход на Сърбия преди шест години.

„Дори не се бях замислял, че това вече е шестото ми ЕвроВолей. Хубаво – значи съм в това състезание от дълго време! Когато се сетя за 2019 г., това веднага предизвиква усмивка на лицето ми. Това е един от най-добрите моменти в живота ми.“

Интересно е обаче, че не финалът е най-яркият спомен в паметта му: „Мисля, че беше победата срещу Франция на полуфинала, защото след този мач, след всички тези емоции и енергия, знаехме на какво са способни телата ни и колко добре сме реагирали на победата. Победихме невероятен отбор и бяхме сигурни, че без значение колко добре играеше Словения на това европейско първенство, ние отиваме за златото. Този полуфинал срещу Франция ни даде невероятна сила. Те бяха в топ форма и играеха у дома, така че мисля, че този мач беше нашето злато преди истинския златен медал.“

Повече от десетилетие на международната сцена донесе на Йовович и друга нова отговорност. Той бе избран за капитан на Сърбия в началото на сезон 2026, но контузия прекъсна старта му в новата роля. Той се завърна в националния отбор навреме, за да поведе Сърбия по време на домакинския етап от Волейболната лига на нациите в Белград.

„Наистина ми харесва да бъда капитан на отбора. Не съм променил начина си на мислене или игра, но тази роля ме прави още по-отговорен за всички момчета. В същото време правим всичко заедно. Нищо не е решение на един играч. Нямах възможност да бъда капитан много пъти в кариерата си, така че сега, когато е мой ред, нещо, което исках да подобря в нашата група, беше, че това трябва да бъде капитан на ОТБОРА, а не капитан за себе си. Това е начин, по който подхождат много национални отбори, а по време на кариерата си съм се учил от някои капитани. Имам опит с това и от клубовете си. Искам да донеса нещо повече – добра отговорност, добър начин на мислене и добра енергия на моя отбор. Това е всичко. Това е моята роля.“

Подготовката на Сърбия вече навлиза в заключителния си етап. Отборът вече изигра приятелски мачове срещу Словения, като спечели един от тях, и ще се изправи срещу България, преди да отпътува за Финландия за ЕвроВолей.

„Подготовката за Евроволей е различна от тази за Волейболната лига на нациите. Сега се фокусираме повече върху посрещането, високите топки и сервиса, защото искаме да подобрим тези елементи. Все още имаме време и се надявам да достигнем нивото, което ни е нужно за Европейското първенство, тъй като това може да подобри играта ни.“

Амбициите са ясни. Сърбия иска да се завърне сред елита на Европа, а Никола Йовович вярва, че отборът притежава всичко необходимо за сериозно представяне.

„Наистина го желая и наистина мисля, че можем да стигнем до полуфинал. Много го искаме. Искаме да се борим за медал. Конкуренцията е много силна, с много невероятни отбори в Европа, но нашата цел е да достигнем полуфиналите и да пристигнем в Милано за тях.“

Сърбия ще започне своята кампания на Евроволей в Тампере, Финландия, където ще се изправи срещу Естония, Финландия, Нидерландия, Дания и Белгия в група C. Йовович очаква малко неща да дойдат лесно в група, която той определя като една от най-изравнените в турнира.

„Мога дори да кажа – на шега, разбира се – че мразя тази група, защото има пет отбора, които са много сходни по стил на игра, качество на състезателите, желание за победа, упорита работа и добри системи на сервис и защита. Мисля, че ще бъде наистина интересно. Нашата група определено ще бъде интересна за гледане и смятам, че всеки може да победи всеки. Всеки отбор може да се бори за първото място в групата, така че ще бъде трудно. Сигурен съм, че ще има много тежки мачове и предполагам, че ще имаме повече четири- и петгеймови срещи, отколкото в другите групи.“

От златното поколение, което вдигна трофея през 2019 г., до новата Сърбия, изградена около млади таланти, Никола Йовович се намира на кръстопътя на две епохи. Като капитан и един от най-опитните играчи в отбора, неговите отговорности вече се простират отвъд ролята му на разпределител. 34-годишният волейболист помага и за напътстването на следващото поколение и оформянето на бъдещето на сръбския волейбол.

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