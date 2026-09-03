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  3. Втора поредна победа и 1/4-финал за Налбантова в Шънчжън

Втора поредна победа и 1/4-финал за Налбантова в Шънчжън

  • 3 сеп 2026 | 11:14
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Втора поредна победа и 1/4-финал за Налбантова в Шънчжън

Калояна Налбантова постигна втора поредна победа и се класира за четвъртфиналите на единично жени на турнира по бадминтон "HSBC BWF World Tour Super 750" в Шънчжън (Китай) с награден фонд 1.25 милиона долара.

20-годишната българка записа успех над шестата поставена и световната шампионка от 2013 година Ратчанок Интанон (Тайланд) с 22:20, 21:17 за 45 минути на корта.

Първият гейм беше изключително равностоен, но националката взе две поредни точки в края след 20:20 и поведе в резултата. Във втората част тя изоставаше с 13:17, но направи впечатляваща серия от 8:0 за обрата и крайната победа.

Вчера Налбантова надделя над представителката на Индия Девика Сихаг с 21:18, 21:15.

В спор за място на полуфиналите утре възпитаничката на Стилиян Макарски ще играе с японката Томока Миядзаки, девета в световната ранлиста.

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