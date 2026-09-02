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Енчо Керязов награди победителя в Обиколката на България

  • 2 сеп 2026 | 20:44
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Енчо Керязов награди победителя в Обиколката на България

Радвам се, че именно тук, в сърцето на Балкана, завършва тазгодишната Обиколка на България. Днешното събитие е признание за Община Троян, за нейната история и за всички състезатели, треньори и деятели, допринесли за развитието на колоезденето. Това каза министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, който посрещна в Троян финала на 73-тата Международна колоездачна обиколка на България.

Министър Керязов награди победителя в генералното класиране Антони Мурий (Полша). Втори се нареди Симоне Лука (Италия), а трето място зае Микеле Бономети (Италия).

Финалният пети етап на 73-тата международна обиколка спечели Рутгер Вутерс от колоездачен клуб „Хемус-1896“, гр. Троян.

Домакинството на 73-тото издание на колоездачната обиколка съвпадна и с отбелязването на 130-годишнината от организираното колоездене в Троян, свързано с колоездачен клуб „Хемус-1896“. По този повод министър Керязов връчи почетен плакет на президента на клуба и директор на 73-тата Международна колоездачна обиколка на България Тодор Колев. „130 години организирано колоездене са впечатляващо наследство, което заслужава признание и уважение. Троян е град с дълбоки традиции, който е дал много на българското колоездене. Важно е тази история да бъде пазена и предавана на следващите поколения“, каза министър Керязов.

В надпреварата се включиха 17 клуба от 12 държави и общо над 100 състезатели.

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