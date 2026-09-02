Саката започва в Черноморец (Бургас)

Бившият голмайстор и администратор на ЦСКА Стойко Сакалиев обяви, че се завръща във футбола. Юношата на Нефтохимик влиза в щаба на наставника на Черноморец (Бургас) Ангел Стойков. Той се обърна към своите почитатели във "Фейсбук".

"Здравейте, армейци! От доста време не съм споделял нещо лично с вас. А знаете, че през годините винаги съм бил открит и съм споделял емоциите си – и хубавите, и трудните. Затова за мен е важно именно тук, на личната си страница, да ви съобщя една новина.



Отново ще бъда част от българския футбол. Приемам ново предизвикателство и се присъединявам към щаба на Ангел Стойков в Черноморец Бургас – клуб, който заема специално място в моя живот, защото именно от Бургас започна моят път в професионалния футбол.



Благодаря за доверието и възможността на д-р Иванов, Ангел Стойков и целия щаб. За мен е истинско удоволствие отново да бъда близо до терена, до съблекалнята, до футболистите и до ежедневната работа, която изгражда един отбор.Ще се постарая да бъда полезен с всичко, което съм научил и натрупал през годините – с опита си като футболист, с познанията си и най-вече с отношението и характера, които винаги съм влагал във футбола.



Всички знаете какво означава ЦСКА за мен. Дълги години съм бил част от любимия си клуб и винаги съм давал всичко от себе си за него. Това няма да се промени. Но също така вярвам, че когато човек поеме професионален ангажимент и иска да продължава да се развива, трябва да бъде отдаден, коректен и професионалист във всяко едно отношение.



Именно с такава нагласа започвам и работата си в Черноморец Бургас – с уважение към клуба, към хората в него, към историята му и с желанието да дам максимума от себе си, за да бъда полезен на отбора.Започва нова страница. Футболът отново ме връща там, където винаги съм се чувствал на мястото си – на стадиона. Ще се виждаме по стадионите! Благодаря на всички за подкрепата през годините", написа Саката в социалната мрежа.

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