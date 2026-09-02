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Ямбол представя състава си за новия сезон с открита тренировка

  • 2 сеп 2026 | 18:37
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Ямбол представя състава си за новия сезон с открита тренировка

Ямбол представя състава на мъжкия си отбор за новия сезон в Sesame Национална баскетболна лига с открита тренировка пред своите привърженици на 8 септември в спортна зала "Диана", съобщиха от клуба.

Програмата ще започне в 17:30 часа с награждаване на отбора от момчета до 12 години на клуба, който спечели Балканската купа преди дни на турнир в Одрин, Турция. От 18:00 часа е насрочена откритата тренировка.

От клуба отправят покана към феновете да се присъединят към събитието, да поздравят младите шампиони и заедно да дадат начало на новия баскетболен сезон. "Обликът е нов. Същността остава. Готови за работа", посочват от клуба.

Предстои ни много работа, но не се страхуваме, каза пред БТА новият старши треньор Тодор Тодоров в началото на подготовката за НБЛ, която започна преди десетина дни. В треньорския щаб остава и Стойо Чолаков.

Ямбол ще е с практически нов състав за завръщането си в елита след двегодишно прекъсване. Сред големите новости за тима е и завръщането в обновената зала "Диана" с над 4,1 млн. евро европейско финансиране.

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