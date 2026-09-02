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Франческо Тоти се присъедини към баскетболния проект Максима Рома

  • 2 сеп 2026 | 18:10
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Франческо Тоти се присъедини към баскетболния проект Максима Рома

Легендарният капитан на футболния Рома става част от новия баскетболен клуб в града като съветник.

Максима Рома е нов клуб, но вече привлече обичана местна футболна икона, която ще му донесе легитимност сред италианските фенове.

С публикация в социалните мрежи от Максима Рома обявиха сътрудничеството си с Франческо Тоти.

"Рим винаги е гледал отвъд своите граници.

Днес започва нова глава с някой, който винаги е носил този град в сърцето си.

Франческо Тоти се присъединява към проекта Максима Рома.

Символ на Рим избира баскетбола. Той избира проект, основан на амбиция, съвършенство и чувство за принадлежност. Той избира да даде на своя град нещо ново и да го изгради заедно с нас.

Римска душа. Глобална амбиция.

Добре дошъл в Максима Рома, Франческо".

Официалната длъжност на Тоти ще бъде съветник на собствениците и делегат за развитието на фенската маса и операциите по корпоративна социална отговорност.

Като емблематичен спортист в историята на спортната култура на Рим, Тоти избра да застане с името и опита си зад дългосрочен и устойчив проект. Целта е столицата да се завърне на най-високите нива в италианския и европейския баскетбол, започвайки от италианската Серия А и ЕвроКъп.

Визията на клуба се простира отвъд състезателния аспект, като включва ангажимент за развитието на спорта в цял Рим и изграждането на следващото поколение играчи.

"Исках нова мотивация и почувствах желание да се предизвикам, като приема ново предизвикателство. Ролята и най-вече проектът, който ми беше представен, веднага ме убедиха. Много съм щастлив да бъда активна част от този проект и благодаря на клуба за доверието, което реши да ми гласува. Първата цел ще бъде да изградим солидна група, да подсилим отбора и да създадем всички условия, за да се превърнем във водеща организация в италианския баскетбол. След това ще погледнем към Европа и отвъд", заяви Тоти.

"Участието на Франческо в проекта Максима Рома е потвърждение за нашата идентичност като клуб и показва, че изграждаме нещо, с което целият град може да се идентифицира. Малко хора разбират по-добре от него отговорността да представяш Рим на най-високо ниво. Горди сме да го приветстваме като наш съветник и делегат за ключови дейности като развитие на фенската база и операции по корпоративна социална отговорност", добави президентът и собственик на Максима Рома Пол Матиасич.

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Снимки: Imago

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