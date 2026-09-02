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Промениха датата на Общото събрани на БОК

  • 2 сеп 2026 | 16:31
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Промениха датата на Общото събрани на БОК

Общото събрание на Българския олимпийски комитет (БОК) ще се проведе на 14 октомври 2026 г. вместо на 29 септември 2026. Промяната се наложи заради невъзможност на Агенцията по вписванията  към Министерство на правосъдието да публикува обявата в Търговския регистър в законоизискуемия срок. Забавянето е заради технически причини в Агенцията по вписванията, след като документите на БОК бяха подадени 40 дни по-рано.

С решение на ИБ на БОК беше определена нова дата за редовното общо събрание, което ще се проведе на 14 октомври 2026 от 15:00 часа в хотел „Хаят Риджънси" при следния дневен ред:

1.      Приемане на отчет за дейността на БОК за 2025 година;

2.      Избор на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на годишния финансов отчет на Сдружението за 2026 година;

3.      Приемане на годишния финансов отчет за  2025 година и  доклада  за извършения одит на експерт счетоводителя за 2025 година;

4.      Приемане доклада на контролния съвет за 2025 година;

5.      Приемане програма за дейността на БОК за 2026 година;

6.      Приемане на бюджет на БОК за 2026 година;

7.       Определяне размера на членския внос на членовете на БОК;

8.      Други.

Новата дата вече е подадена в Търговския регистър, а на членовете на БОК е изпратена покана за събранието.

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