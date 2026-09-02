"Унижиха ме и опетниха името ми": Обемеянг заряза националния тим на Габон

Най-популярният габонски футболист Пиер-Емерик Обамеянг прекрати кариерата си в националния тим. 37-годишният капитан на представителния отбор се почувства унижен, когато правителството го изключи от селекцията, след като съставът отпадна още в груповата фаза на Купата на африканските нации (КАН) през изминалата зима.

Най-добрият голмайстор в историята на страната стана обект на критики през януари след три загуби на турнира. Правителството, а не футболната федерация, реши да предприеме решителни стъпки. То временно отстрани националния отбор, разпусна треньорския щаб и освен Обамеянг, изключи от отбора и Бруно Екуеле Манга.

Обамеянг обаче получи възможност да се завърне още същия месец. „Унижиха ме и опетниха името ми, въпреки че играх на турнира с контузия“, заяви нападателят пред АФП в телевизионно интервю.

„Мисля, че проблемите са много по-дълбоки, но това е последната капка за мен и предпочитам да приключа с това.“ Той вече обяви края на международната си кариера през 2022 г., но се завърна преди кулминацията на квалификациите за КАН година по-късно.

От това лято Оба-Оба е в новака в Ла Лига Депортиво Ла Коруня. Там той показва отлична форма, като отбеляза гол във всеки от първите три кръга.

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