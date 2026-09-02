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Далас планира раздяла с Кайри Ървинг?

  • 2 сеп 2026 | 15:53
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Далас планира раздяла с Кайри Ървинг?

Кайри Ървинг, който се лекува от разкъсване на предна кръстна връзка повече от година и за последно игра на 3 март 2025-а, се готви да се завърне на терена.

Въпреки че няколко отбора се опитаха да привлекат 34-годишния гард през лятото, Далас категорично отхвърли всички постъпили оферти за размяна и се смяташе, че отборът иска да запази Ървинг в състава. През лятото на 2025-а гардът дори подписа тригодишен договор с тексасци на обща стойност 119 милиона долара.

По информация на Шон Дивейни от Heavy Sports обаче ръководството на Маверикс следва различна стратегия зад кулисите. Далас планира да се раздели с ветерана преди крайния срок за сделки с играчи между отборите в НБА през февруари, тъй като той не се вписва в новата визия на тима.

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Снимки: Gettyimages

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