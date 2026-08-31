Карлос Насар отново ще вдига в Бундеслигата

Олимпийският шампион Карлос Насар ще вдига отново в германската Бундеслига по вдигане на тежести, научи Sportal.bg. Световният шампион ще бъде част от отбора на Мутерщад за сезон 2026/27.

Очакванията в Германия се Насар да вдига един път в кръг от надпреварата преди Световното първенство в Нингбо в края на октомври. Първото състезание за сезона е предвидено за 10 октомври, когато Мутерщад ще се изправи срещу отбора на Киел. Шампионатът в Китай пък започва на 27 октомври.

За същия отбор вдига също така и друг национален състезател - Христо Христов. Преди време Насар вдигаше за тима на Хайнсхайм в надпреварата и бе избиран за най-добър състезател в три поредни години.

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