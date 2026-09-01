Каратанчева отпадна в първия кръг на двойки във Франция

Лиа Каратанчева допусна загуба в първия кръг на двойки на турнира по тенис на клей в Сен-Пале-сюр-Мер (Франция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Българката и американката Габриела Вилар отстъпиха пред италианките Дилета Керубини и Аурора Дзантедески с 2:6, 1:6 за точно час на корта.

На сингъл Каратанчева ще играе утре срещу осмата поставена в схемата Федерика Урджези (Италия).

През миналата седмица българката достигна до финала на двойки на турнир в Сърбия.

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