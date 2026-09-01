Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Каратанчева отпадна в първия кръг на двойки във Франция

Каратанчева отпадна в първия кръг на двойки във Франция

  • 1 сеп 2026 | 20:42
  • 417
  • 0
Каратанчева отпадна в първия кръг на двойки във Франция

Лиа Каратанчева допусна загуба в първия кръг на двойки на турнира по тенис на клей в Сен-Пале-сюр-Мер (Франция) с награден фонд 40 хиляди долара.

Българката и американката Габриела Вилар отстъпиха пред италианките Дилета Керубини и Аурора Дзантедески с 2:6, 1:6 за точно час на корта.

На сингъл Каратанчева ще играе утре срещу осмата поставена в схемата Федерика Урджези (Италия).

През миналата седмица българката достигна до финала на двойки на турнир в Сърбия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Тенис

Александър Василев отпадна в първия кръг на "Чалънджър 50" в Пловдив

Александър Василев отпадна в първия кръг на "Чалънджър 50" в Пловдив

  • 1 сеп 2026 | 17:04
  • 398
  • 0
Тенисист колабира на корта по време на мач

Тенисист колабира на корта по време на мач

  • 1 сеп 2026 | 13:52
  • 1365
  • 0
Карлитос за завръщането си: Щом стъпиш на корта, искаш да спечелиш

Карлитос за завръщането си: Щом стъпиш на корта, искаш да спечелиш

  • 1 сеп 2026 | 10:55
  • 1392
  • 0
Тиафо надделя над Дам в петсетов трилър

Тиафо надделя над Дам в петсетов трилър

  • 1 сеп 2026 | 09:58
  • 1176
  • 0
Наоми Осака впечатли Ню Йорк с тоалет, вдъхновен от Алън Айвърсън

Наоми Осака впечатли Ню Йорк с тоалет, вдъхновен от Алън Айвърсън

  • 1 сеп 2026 | 09:21
  • 2416
  • 3
Осака с труден старт в Ню Йорк, пречупи Захарова след два драматични тайбрека

Осака с труден старт в Ню Йорк, пречупи Захарова след два драматични тайбрека

  • 1 сеп 2026 | 08:49
  • 1210
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец привлече бронзов медалист от Мондиал 2022

Официално: Лудогорец привлече бронзов медалист от Мондиал 2022

  • 1 сеп 2026 | 18:03
  • 25605
  • 24
Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

Хулио Веласкес: Акрам Бурас се размина със сериозна контузия

  • 1 сеп 2026 | 14:53
  • 42520
  • 32
Ман Сити и Челси се разбраха за рекорден трансфер

Ман Сити и Челси се разбраха за рекорден трансфер

  • 1 сеп 2026 | 19:19
  • 17263
  • 14
Последния ден на трансферния прозорец: пазарът в Италия, Германия и Франция вече затвори

Последния ден на трансферния прозорец: пазарът в Италия, Германия и Франция вече затвори

  • 1 сеп 2026 | 20:55
  • 104378
  • 22
Два бързи гола донесоха по една точка на Хебър и Фратрия

Два бързи гола донесоха по една точка на Хебър и Фратрия

  • 1 сеп 2026 | 21:51
  • 7306
  • 5
Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

Георги Павлов в “Гостът на Sportal.bg”: Божидар е локомотивът на атлетиката в момента, но ще има още няколко силни

  • 1 сеп 2026 | 16:56
  • 3839
  • 1