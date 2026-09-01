Тенисист колабира на корта по време на мач

Шокиращи сцени отбелязаха двубоя от първия кръг на турнира от серията ATP "Чалънджър" в Джандзяган между шведа Елиас Имер и представителя на Тайван Ю-Хсиу Хсу. Шведският тенисист колабира неочаквано директно върху корта, предизвиквайки незабавна намеса на медицинския екип.

В един момент от мача Имер внезапно загуби равновесие и падна на твърдата настилка.

След първоначалния колапс шведският състезател направи опит да се изправи отново на крака, но за съжаление падна повторно. Високата влажност в региона и тежките атмосферни условия на корта видимо оказаха сериозно влияние върху физическото състояние на 30-годишния спортист.

Elias Ymer passed out.



My goodness. pic.twitter.com/TvYJLiwvfI — win cap (@wincapital_) September 1, 2026

Медицинският персонал се отзова светкавично и оказа спешна помощ на Имер директно на корта. Малко след това мачът бе прекратен.

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