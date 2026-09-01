Линдзи Вон отново ляга под скалпела

Американската звезда в алпийските ски Линдзи Вон, ще се подложи на поредна операция, свързана с последствията от контузията, получена по време на XXV-те Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина д'Ампецо 2026.

„Чувствам се добре. Предстои ми още една операция, след като предната ми кръстна връзка бъде възстановена, все още имам дълъг път. Надявам се следващата операция да е през ноември, а след това ще са необходими девет месеца за възстановяване“, сподели олимпийската шампионка от 2010 г. пред “Евроспорт”.

Линдзи Вон продължава да се възстановява психически и физически от тежкото падане на Игрите в Италия

41-годишната Вон направи изненадващо завръщане към състезанията през сезон 2025/26 след 5-годишно прекъсване и частична операция за смяна на ставата на дясното коляно. Месец преди олимпийските игри американката разкъса предната кръстна връзка на лявото си коляно и въпреки това реши да се състезава в Италия. На 8 февруари Вон падна, след като закачи с ръка една от вратите, разби се в снега с висока скорост и беше евакуирана с хеликоптер. Тя счупи пищяла си, почти загуби крака си и премина през пет сложни операции.

Линдзи Вон: Може би е забавно да направя още един старт. Ще видим

Линдзи Вон е и двукратна бронзова медалистка от олимпийски игри. Американката има два златни и по три сребърни и бронзови отличия от световни първенства и е четирикратна носителка на Големия кристален глобус, присъждан на шампионката в общото класиране на Световната купа.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google