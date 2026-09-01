Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Зимни спортове
  3. Линдзи Вон отново ляга под скалпела

Линдзи Вон отново ляга под скалпела

  • 1 сеп 2026 | 11:50
  • 956
  • 0
Линдзи Вон отново ляга под скалпела

Американската звезда в алпийските ски Линдзи Вон, ще се подложи на поредна операция, свързана с последствията от контузията, получена по време на XXV-те Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина д'Ампецо 2026.

„Чувствам се добре. Предстои ми още една операция, след като предната ми кръстна връзка бъде възстановена, все още имам дълъг път. Надявам се следващата операция да е през ноември, а след това ще са необходими девет месеца за възстановяване“, сподели олимпийската шампионка от 2010 г. пред “Евроспорт”.

Линдзи Вон продължава да се възстановява психически и физически от тежкото падане на Игрите в Италия
Линдзи Вон продължава да се възстановява психически и физически от тежкото падане на Игрите в Италия

41-годишната Вон направи изненадващо завръщане към състезанията през сезон 2025/26 след 5-годишно прекъсване и частична операция за смяна на ставата на дясното коляно. Месец преди олимпийските игри американката разкъса предната кръстна връзка на лявото си коляно и въпреки това реши да се състезава в Италия. На 8 февруари Вон падна, след като закачи с ръка една от вратите, разби се в снега с висока скорост и беше евакуирана с хеликоптер. Тя счупи пищяла си, почти загуби крака си и премина през пет сложни операции.

Линдзи Вон: Може би е забавно да направя още един старт. Ще видим
Линдзи Вон: Може би е забавно да направя още един старт. Ще видим

Линдзи Вон е и двукратна бронзова медалистка от олимпийски игри. Американката има два златни и по три сребърни и бронзови отличия от световни първенства и е четирикратна носителка на Големия кристален глобус, присъждан на шампионката в общото класиране на Световната купа.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Зимни спортове

Бриньоне показа извадената пластина, Вон вече кара колело

Бриньоне показа извадената пластина, Вон вече кара колело

  • 27 авг 2026 | 09:33
  • 1745
  • 0
Федерика Бриньоне след операцията: Още няколко дни с патерици и ще започна отново тренировки

Федерика Бриньоне след операцията: Още няколко дни с патерици и ще започна отново тренировки

  • 27 авг 2026 | 02:25
  • 1748
  • 0
Олимпийската шампионка Алиса Лю ще пропусне сезона във фигурното пързаляне

Олимпийската шампионка Алиса Лю ще пропусне сезона във фигурното пързаляне

  • 26 авг 2026 | 11:40
  • 1643
  • 0
Александра Фейгин започна подготовка с нов хореограф

Александра Фейгин започна подготовка с нов хореограф

  • 25 авг 2026 | 13:02
  • 601
  • 0
Нова операция на Федерика Бриньоне

Нова операция на Федерика Бриньоне

  • 25 авг 2026 | 12:25
  • 1597
  • 0
Радослав Янков се подписа на стената на олимпийците в МОК

Радослав Янков се подписа на стената на олимпийците в МОК

  • 25 авг 2026 | 10:10
  • 1478
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

Братя Найденови дават 100 000 евро на Левски или ЦСКА

  • 1 сеп 2026 | 12:07
  • 9148
  • 7
Обявиха датите и часовете на Локо (Пд) - ЦСКА, Левски - Лудогорец и дербито на Пловдив

Обявиха датите и часовете на Локо (Пд) - ЦСКА, Левски - Лудогорец и дербито на Пловдив

  • 1 сеп 2026 | 12:03
  • 4492
  • 0
Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

Трансферният прозорец в топ 5 първенствата затваря днес, следете по-интересните сделки тук

  • 1 сеп 2026 | 12:23
  • 24412
  • 5
Везенков каза "Не" на оферта за завръщане в НБА

Везенков каза "Не" на оферта за завръщане в НБА

  • 1 сеп 2026 | 12:18
  • 2262
  • 2
ЦСКА играе отложения мач с Локо (Сф) след дуела с Левски

ЦСКА играе отложения мач с Локо (Сф) след дуела с Левски

  • 1 сеп 2026 | 11:43
  • 5149
  • 1
Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

Жалко! Димитров поведе, но допусна обрат срещу Попирин в здрав сблъсък с прекъсване, дъжд и луд край

  • 1 сеп 2026 | 05:46
  • 35376
  • 51