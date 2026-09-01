Ще имат ли знаме и химн руските гимнастици на Световното?

Международната федерация по гимнастика (World Gymnastics) не изключва ситуация, в която руските спортисти няма да могат да се състезават на Световното първенство по спортна гимнастика в Нидерландия под националното си знаме и химн. Това се потвърждава от документи, получени от ТАСС.

„Преходни мерки ще бъдат прилагани към Русия и Беларус, когато е необходимо“, се казва в работния план за Световното първенство през 2026-а.

На 27 юли Световната гимнастика призова да не се налагат ограничения върху правата на руските спортисти, състезаващи се в турнири под егидата на организацията, но подчерта, че могат да се допускат изключения на някои предварително определени състезания в случай на ограничения, наложени от властите на страната домакин.

Следователно, ако нидерландските власти, на които е предоставено правото да бъдат домакини на Световното първенство по спортна гимнастика до май 2026-а, възразят срещу участието на Русия под националното си знаме, тогава, както беше на Европейското първенство през август в Хърватия, руските спортисти в Ротердам ще могат да се състезават само под знамето на Световната гимнастика.

Световното първенство по спортна гимнастика ще се проведе в Ротердам от 17 до 25 октомври. Първите три тима в отборните състезания за мъже и жени ще се класират за Олимпийските игри през 2028 година в Лос Анджелис.

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