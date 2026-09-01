Тиафо надделя над Дам в петсетов трилър

Франсис Тиафо победи сънародника си Мартин Дам в зрелищен петсетов сблъсък, който закри програмата в понеделник вечер на Откритото първенство на САЩ. Поставеният под номер 11, който е двукратен полуфиналист в Ню Йорк, устоя на мощната атака на високия 203 сантиметра Дам и се наложи с 6:4, 4:6, 3:6, 6:3, 6:4 на стадион „Луис Армстронг“.

В повторение на срещата им от втория кръг преди година тук, двамата американци изиграха един сет повече, но крайният резултат остана същият. В миналогодишния им двубой, който беше и единственият им досега, Тиафо спечели първите два сета. ВТази нощ обаче му се наложи да използва целия си опит, за да обърне мача след вдъхновена игра от страна на Дам.

„Беше луд мач. Той има толкова добър сервис“, коментира Тиафо за Дам, който спечели 82% (73/89) от точките си на първи сервис. „В последните два сета исках да бъда корав. Казах си, че ако успея да направя един пробив и просто да си пазя подаването, все още съм в играта. Спечелих много мачове тази година, които не трябваше, и днешният е доказателство за това. Просто се възползвах от работата, която съм свършил, и имах късмет да го постигна“, добави той.

Frances Tiafoe still showing the speed in the fifth set! pic.twitter.com/9BPn8m2Zmo — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2026

22-годишният Дам, който заема рекордното за него 90-о място в световната ранглиста, застраши Тиафо с агресивен план, печелейки 32 от 46 точки на мрежата и реализирайки общо 72 уинъра. Изпълнен със самочувствие след победата си над Даниил Медведев миналата седмица в Синсинати, която бе най-голямата в кариерата му спрямо ранкинга на съперника, Дам беше на прага на третия си успех срещу играч от топ 20, но вместо това статистиката му стана 2-5.

Тиафо показа характер в последните два сета, като допусна само осем непредизвикани грешки, докато обръщаше развоя на срещата. Той спаси две точки за пробив в четвъртия сет и не даде нито една в решаващия пети, печелейки мача, въпреки че отстъпи по брой асове – 12 срещу 28.

TIAFOE SURVIVES IN FIVE SETS 🔥



What a match for Big Foe 🙌 pic.twitter.com/DK3AjS07y2 — ESPN (@espn) September 1, 2026

По този начин американецът си осигури девето поредно участие във втория кръг на US Open. Последната му загуба в първия кръг на домашния му турнир от Големия шлем датира от 2017 г. срещу Роджър Федерер.

Като един от четиримата американци, достигали до няколко полуфинала на US Open през този век, след Андре Агаси (2002-03, 2005), Пийт Сампрас (2001-02) и Анди Родик (2003, 2006), Тиафо има отлична възможност да продължи дори по-напред, имайки предвид отсъствието на Яник Синер и отпадането на Новак Джокович от турнира.

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