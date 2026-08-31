Женският отбор на Лудогорец прегази Локо (Стара Загора)

Женският отбор на Лудогорец започна новия сезон с убедителна победа с 6:1 като гост на Локомотив (Стара Загора) в мач от I кръг на първенството за жени.



Мариела Петрова даде силен старт на "орлиците", реализирайки два поредни гола през първото полувреме, с които Лудогорец се оттегли на почивката с преднина от 2:0. След почивката Леонора Желева увеличи аванса на разградчанки до 3:0. Домакините намалиха резултата на 3:1 след точно изпълнена дузпа, но Никол Диманова бързо върна преднината от три гола за 4:1. Вероника Гоцева се разписа от дузпа за 5:1, а Силвия Кефалова оформи крайното 6:1.



Снимка: ludogorets.com

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