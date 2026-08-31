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Монако иска да се включи в последния момент в Адриатическата лига

  • 31 авг 2026 | 15:15
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Монако иска да се включи в последния момент в Адриатическата лига

Монако е заинтересован от участие в Адриатическата лига при мъжете през настоящия сезон 2026/2027.

Ръководителите на клуба, който през уикенда бе изключен от професионалния баскетбол във Франция, са се свързали с представителите на международната надпревара и са изразили желание да се присъединят към лигата, въпреки че са наясно, че заявката е изпратена доста късно, съобщава Sport klub.

Съперникът на Балкан в ЕвроКъп е готов да плати 500 000 евро за специална покана.

Изпълнението на подобен план обаче няма да бъде лесно, тъй като жребият за предстоящия сезон в турнира вече бе изтеглен.

Включването на нов участник би означавало, че Aдриатическата лига ще трябва да промени цялата си системата непосредствено преди началото на кампанията.

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