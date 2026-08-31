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Джейлън Браун получи ключа от град Бостън на прощално парти

  • 31 авг 2026 | 10:38
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Джейлън Браун получи ключа от град Бостън на прощално парти

Звездното крило Джейлън Браун се сбогува с Бостън на събитие, организирано от неговия бранд "741 пърформанс".

Кулминацията на вечерта беше връчването на ключа от града на баскетболиста "за неговата невероятна работа в полза на тъмнокожото и цветнокожото население".

По-късно на сцената се качи и кметът на Бостън Мишел Ву. Тя сподели, че е дошла заедно със своите колеги от градската администрация, защото "за Бостън Джейлън винаги е означавал много повече от просто баскетбол". Ву обясни, че лично е виждала крилото в училищата, класните стаи и парковете на града.

"Той промени живота на хората в цял Бостън. Ето защо тук сега има толкова много народ. Ето защо сърцата на всички ни са разбити и все още се опитваме да осъзнаем случващото се. Никога няма да ти позволим да ни забравиш и ние никога няма да те забравим", заяви Ву.

Филаделфия привлече Браун в резултат на шумен трансфер, слагайки край на 10-годишния престой на крилото в Бостън. Браун помогна на Селтикс да спечелят шампионската титла през 2024 г. и стана най-полезен играч на финалната серия. Баскетболистът имаше и огромен принос за живота на местната общност.

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Снимки: Gettyimages

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