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Новак Джокович преди 20-ия си US Open: Готов за битка, но с пълно уважение към изпитанията в Ню Йорк

  • 30 авг 2026 | 10:59
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Новак Джокович преди 20-ия си US Open: Готов за битка, но с пълно уважение към изпитанията в Ню Йорк

Новак Джокович стъпва за 20-и път на Откритото първенство на САЩ, воден от сметката на опитен шампион и отговорността на спортно дълголетие, което малцина в историята са постигали. След неочаквано ранната си загуба от Тиаго Агустин Тиранте на „Мастърс“ в Синсинати, 39-годишният сърбин превърна неуспеха в предимство, осигурявайки си близо две седмици за пълноценни тренировки в Ню Йорк.

Въпреки че никога не приема лесно ранните отпадания, Джокович призна, че паузата след Синсинати е била оптимална за неговия ритъм. „Никога не обичам да губя рано, но това ми даде време да се подготвя за US Open по най-адекватния начин“, сподели световният номер 5. „Имах почти две пълни седмици наистина да тренирам и да доведа тялото и психиката си до правилното състояние за това, което предстои.“

Въпреки сериозната физическа подготовка и проведените спаринги с играчи като Александър Зверев, Денис Шаповалов и Лоренцо Мусети, Джокович е наясно, че тренировките нямат нищо общо с реалния сблъсък. „Ако ме питате дали съм подготвен – чувствам се възможно най-добре подготвен. Но едно е да тренираш, а съвсем друго е да излезеш на корт „Артър Аш“ и да играеш във формат три от пет сета. В тренировките обикновено не играеш петсетови мачове“, подчерта 24-кратният носител на титли от Големия шлем.

Четирикратният шампион в Ню Йорк (2011, 2015, 2018 и 2023 г.) започва кампанията си срещу аржентинеца Мариано Навоне във вечерната сесия на централния корт. Джокович обаче подхожда с подчертан респект към началните кръгове. „Откриващите мачове за мен, особено през последните няколко години, винаги са доста предизвикателни. Надявам се да преодолея първото препятствие и да надграждам оттам нататък“, добави тогавашният и настоящ рекордьор.

Завръщането му във Флашинг Медоус за 20-и път го нарежда до легенди като Джими Конърс, Андре Агаси и Фелисиано Лопес. Дебютът на Джокович в Ню Йорк датира от 2005 г., когато побеждава Гаел Монфис в драматичен петсетов мач. „Много се гордея с това. Дълголетието винаги е било една от основните ми цели още когато бях млад – да имам дълга кариера, да имам повече шансове в Големия шлем и да остана здрав достатъчно дълго, за да се състезавам колкото се може повече години. Страхотно е, че 20 години по-късно все още сме тук и представяме по-възрастното поколение“, завърши сърбинът.

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