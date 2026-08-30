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Алонсо Лопес с първа победа в Moto2 от старта на 2024 насам след доминация в Арагон

  • 30 авг 2026 | 14:01
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Алонсо Лопес с първа победа в Moto2 от старта на 2024 насам след доминация в Арагон

Алонсо Лопес спечели своята първа победа в Moto2 от началото на 2024 година насам, след като триумфира по доминантен начин в надпреварата за Гран При на Арагон.

Пилотът на Грезини стартира от полпозишъна на „Моторланд Арагон“ и направи отлично потегляне, което му позволи да запази лидерската позиция пред бъдещия състезател на Прамак Ямаха в MotoGP Исан Гевара. В първата половина на дистанцията от 19 обиколки Гевара остана в близост до Лопес, но след това лидерът успя да отвори лек аванс, който му позволи да кара малко по-спокойно.

Така, след като води във всеки един метър на надпреварата, той спечели с аванс от 0.800 секунди пред Гевара, който в последните два тура трябваше да се отбранява от Давид Алонсо. Колумбийският пилот на Аспар, който също ще се качи в MotoGP догодина, беше много бърз в заключителната фаза и дори за момент мина пред Гевара, атакувайки го на влизането в „Обратния тирбушон“ в последната обиколка.

В 14-ия завой Гевара допусна неточност, която навреди на ускорението му на обратната права, което даде още един шанс на Алонсо да го атакува в последния завой. Колумбиецът, естествено, се възползва, но отвори малко повече кривата, което позволи на Гевара да контрира и в крайна сметка да завоюва второто място, като на финала разликата между него и Алонсо беше само 0.081.

Сена Аджиъс завърши на четвъртото място пред стартиралия 14-ти Иван Ортола, който оформи челната петица. Лидерът в шампионата Мануел Гонсалес остана едва шести след грешка в първия завой малко преди финала, а зад него в топ 10 влязоха още Дани Олгадо, миналогодишният победител в Арагон Дениз Ончу, Алекс Ескриг и Адриан Уертас. Точки от състезанието за Гран При на Арагон в Moto2 взеха още Даниел Муньос, Джо Робъртс, Аюму Сасаки, Челестино Виети и Бари Балтус.

В генералното класиране лидер след първите 13 кръга за сезона с актив от 207.5 точки е Гонсалес, който води с 32.5 пред Гевара, а тройката с пасив от 58.5 допълва съотборникът на Гонсалес в екипа на Интакт Адиъж. Победителят на „Моторланд Арагон“ Лопес е девети в подреждането с 92.5 пункта на своята сметка.

Следващата спирка за пилотите от Moto2 ще бъде пистата „Мизано“ в Италия, която ще приеме уикенда за Гран При на Сан Марино от 11 до 13 септември.

Снимки: MotoGP

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