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Миньор 2015 подписа с американски гард

  • 30 авг 2026 | 13:57
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Миньор 2015 подписа с американски гард

Американски гард ще се изявява с екипа на Миньор 2015 през новия сезон, обявиха от клуба. Това е 185-сантиметровият Джърмейн Хед, който е на 29 години.

“WELCOME TO THE YELLOW AND BLACK FAMILY, JERMAINE HEAD!

Миньор 2015 привлече американския гард Jermaine Head!

Високият 185 см баскетболист има два професионални сезона зад гърба си. През първата си година той защитава цветовете на грузинската Viktor Sanikidze Academy, където записва впечатляващите 17.7 точки, 6.6 асистенции и 4.5 борби средно на мач в 24 срещи.

През изминалия сезон Head се състезава за азербайджанския Ordu, където записва 20.0 точки, 7.4 асистенции и 2.9 откраднати топки средно на мач в 23 срещи. Със своите изяви той е избран и за MVP на редовния сезон.

ДОБРЕ ДОШЪЛ В МИНЬОР 2015!”, написаха перничани в официалната си страница във Фейсбук.

Снимка: Basketball Club Minyor 2015/Facebook

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