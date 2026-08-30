Фиорентина вади от употреба номер 10 за юбилейния сезон в чест на своя легенда

Фиорентина провежда мащабна акция по повод своя 100-годишен юбилей, като на една от специалните церемонии, които се провеждат през настоящата седмица тосканци обявиха важна новина. През настоящия сезон от употретба ще бъде изваден номер десет в чест на легендата на клуба Джанкарло Антоньони, който носи клубната фланелка в продължение на цели 15 години между 1972 и 1987 г.

Антоньони бележи 61 гола в общо 412 мача в рамките на всички надпревари за своя любим тим, оставяйки паметна следа във вековната му история, след като през сезон 1974/1975 е част от състава, който печели турнира за Купата на Италия

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