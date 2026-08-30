Време е за последния "Голям шлем" тази година! Започва US Open

В днешния 30 август (неделя) ще се изиграят първите мачове от основната схема на Откритото първенство на САЩ. Sportal.bg ще ви предложи да проследите в реално време развието на срещите. Добрата новина за България е, че и този път ще можем да видим изявите на първата ни ракета Григор Димитров по време на последния турнир от сериите на "Големия" шлем.

Григор Димитров е в основната схема на US Open!

Димитров, който стартира срещу Алексей Попирин, ще почива в първия ден от US Open, а при мъжете по-специално предстои да видим общо 22 сблъсъка. Програмната схема е заложена да стартира от 18:00 часа българско време с общо шест двубоя, като най-интересен от този диапазон изглежда сблъсъкът на чеха Иржи Лехечка, който се изправя срещу Пабло Кареньо-Буста от Испания.

За 19:30 пък е заложен двубоят на първия представител на домакините Томи Пол, който ще опита да зарадва местните фенове срещу Чак Лам Коулман Уонг от Хонг Конг.

В късната програма след полунощ пък легендата Новак Джокович също ще започне тазгодишния си път на кортовете в Северна Америка срещу Мариано Навоне от Аржентина.

При дамите е не по-малко интересно, като там ни очакват 17 сблъсъка. Там също всичко започва в 18:00 часа с общо четири мача, а осминафиналистката от "Уимбълдън" Барбора Крейчикова от Чехия ще срещне 88-ата в ранглистата на WTA узбекистанка Камила Рахимова.

Час по-късно представителката на домакините Джесика Пегула се изправя срещу коравата румънка Габриела Русе.

След полунощ е двубоят на друга американка Ема Наваро, а първият турнирен ден при нежния пол ще приключи с дългоочаквания двубой на ветеранката Винъс Уилямс срещу София Кенин.

Междувременно участието си стартират и украинките Марта Костюк и Елина Свитолина.

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