Фланелки на Кийгън отиват на търг

Две фланелки на националния отбор на Англия, носени по време на мачове от легендата Кевин Кийгън, ще бъдат предложени на търг.
Бившият нападател на Скънтърп, Ливърпул, Хамбургер ШФ, Саутхямптън и Нюкасъл и на първия тим на Англия, почина миналия месец на 75-годишна възраст след кратка битка с рак на стомаха.
Аукционистът Чарлз Хансън очаква „огромен“ интерес към фланелката на Англия от серията „Admiral“ от Световното първенство през 1982 г. и към фланелката за гостувания, с която Кийгън отбеляза два гола в квалификационния мач за Световното първенство в Аржентина срещу Финландия на 13 юни 1976 г.
Всяка от тези части от спортната история на английския футбол може да бъде продадена за суми между 4 000 и 6 000 паунда, а организаторът Хансън също така подчертава, че даренията показват, че Кийгън е бил „много мил човек“.
„Мисля, че пазарът за футболни сувенири, особено от 70-те и 80-те години, в момента е на рекордно високо ниво, особено когато те са били носени, или са били докоснати, или имат следи и ожулвания от някоя легенда“, казва още организаторът на търга.
Кийгън носеше бялата фланелка на фирмата „Адмирал“ по време на Световното първенство през 1982 г. в мача на Англия от група Б срещу Испания във втория кръг, когато влезе като резерва 20 минути преди края. Англия отпадна от турнира, след като мачът на стадион „Бернабеу“ в Мадрид завърши с равенство 0:0.
Към рамкираната фланелка са приложени и подписано писмо от Кийгън, както и негова снимка в екипа на Нюкасъл.
Червената гостуваща фланелка на „Адмирал“ от 70-те години е с синьо-бяла лента по раменете и бял номер 7.
Предметите ще бъдат предложени на търг в аукционната къща „Ханс“, обясни още Хансън.