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Вавринка: Трябваше бързо да се организирам, за да се върна тук

  • 30 авг 2026 | 02:52
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Вавринка: Трябваше бързо да се организирам, за да се върна тук

Стани Вавринка разкри, че е бил в швейцарските планини, когато е разбрал, че е получил "уайлд кард" в последния момент за Откритото първенство на САЩ. 41-годишният тенисист, който ще прекрати кариерата си в края на сезона, си помисли, че е пропуснал шанса да играе на последен турнир от Големия шлем, след като беше пренебрегнат първоначално за покана от организаторите. Това беше спорно решение, като се има предвид, че швейцарецът е бивш шампион в Ню Йорк, след като победи Новак Джокович на финала през 2016 г. Но в сряда американският тенисист Патрик Кипсън, който получи "уайлд кард", се оттегли поради контузия, което позволи участието на Вавринка. Той ще играе срещу италианеца Матео Беретини, бивш вицешампион на "Уимбълдън", в първия кръг в понеделник.

Стан Вавринка все пак получи "уайлд кард" за US Open
Стан Вавринка все пак получи "уайлд кард" за US Open

„Да, беше малко като влакче на ужасите, разбира се, защото се върнах у дома в понеделник вечер от Ню Йорк. Така че за мен това беше край на кариерата ми в Големия шлем.

Бих искал да съм тук, така че трябваше да приема тези емоции, че нямам "уайлд кард". В края на краищата винаги казвам, че единственият начин да си сигурен, че ще играеш турнир, е да си на правилното място в ранглистата и знаех, че не съм директно в списъка, така че се надявах на "уайлд кард", но също така знам, че уайлд кард не се дава лесно.

За мен не беше проблем, че не я получих. Просто бях тъжен, че не можех да се сбогувам с Ню Йорк и с Откритото първенство на САЩ. Получих обаждането, мисля, в сряда вечер или сряда следобед, когато бях в швейцарските планини. Бях щастлив и след това трябваше бързо да се организирам, за да се върна тук“, каза Вавринка.

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