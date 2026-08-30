Вавринка: Трябваше бързо да се организирам, за да се върна тук

Стани Вавринка разкри, че е бил в швейцарските планини, когато е разбрал, че е получил "уайлд кард" в последния момент за Откритото първенство на САЩ. 41-годишният тенисист, който ще прекрати кариерата си в края на сезона, си помисли, че е пропуснал шанса да играе на последен турнир от Големия шлем, след като беше пренебрегнат първоначално за покана от организаторите. Това беше спорно решение, като се има предвид, че швейцарецът е бивш шампион в Ню Йорк, след като победи Новак Джокович на финала през 2016 г. Но в сряда американският тенисист Патрик Кипсън, който получи "уайлд кард", се оттегли поради контузия, което позволи участието на Вавринка. Той ще играе срещу италианеца Матео Беретини, бивш вицешампион на "Уимбълдън", в първия кръг в понеделник.

Стан Вавринка все пак получи "уайлд кард" за US Open

„Да, беше малко като влакче на ужасите, разбира се, защото се върнах у дома в понеделник вечер от Ню Йорк. Така че за мен това беше край на кариерата ми в Големия шлем.

Бих искал да съм тук, така че трябваше да приема тези емоции, че нямам "уайлд кард". В края на краищата винаги казвам, че единственият начин да си сигурен, че ще играеш турнир, е да си на правилното място в ранглистата и знаех, че не съм директно в списъка, така че се надявах на "уайлд кард", но също така знам, че уайлд кард не се дава лесно.

За мен не беше проблем, че не я получих. Просто бях тъжен, че не можех да се сбогувам с Ню Йорк и с Откритото първенство на САЩ. Получих обаждането, мисля, в сряда вечер или сряда следобед, когато бях в швейцарските планини. Бях щастлив и след това трябваше бързо да се организирам, за да се върна тук“, каза Вавринка.

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