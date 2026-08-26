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  3. Стан Вавринка получи "уайлд кард" за US Open

Стан Вавринка получи "уайлд кард" за US Open

  • 26 авг 2026 | 20:20
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Стан Вавринка получи "уайлд кард" за US Open

Швейцарецът Стан Вавринка, който е бивш номер 3 в света и ще приключи професионалната си кариера в края на сезона, получи "уайлд кард", за да участва на Откритото първенство на САЩ по тенис, обявиха организаторите.

Варвинка, който е трикратен шампион от турнира на Големия шлем, както и в Ню Йорк през 2016 година, се възползва от отказването на американеца Патрик Кипсън, който е под номер 116 в света, но е получил контузия.

"Много съм ентусиазиран за получа "уайлд кард" за Откритото първенство на САЩ през 2026 и нямам търпение отново да играя пред феновете в Ню Йорк", заяви швейцарецът в комюнике. Това беше изненада и за 41-годишния Вавринка, който във вторник написа прощално съобщение в социалните мрежи за US Open.

Отсъствието на Варвинка от списъка с поканите миналата седмица бе критикувано от много хора от света на тениса, като Анди Родик, който е шампион от 2003 година. Швейцарецът бе поканен и на другите турнири от Големия шлем през годината, като стигна до третия кръг в Австралия, а след това отпадна на старта на "Ролан Гарос" и "Уимбълдън".

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