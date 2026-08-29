Ори Оскарсон изведе Реал Сосиедад до първа победа

Отборът на Реал Сосиедад записа първи успех за сезон 2026/2027 в испанската Ла Лига, след като се наложи с 2:1 като домакин на тима на Еспаньол в среща от третия кръг на шампионата на Иберийския полуостров. За каталунците пък това бе второ последователно поражение.



Баските излязоха напред с ранен гол на Андер Баренечеа още в 4-ата минута, а Роберто Фернандес възстанови паритета малко преди почивката в 45-ата минута.

Домакините от Сан Себастиан бяха по-добри и в началото на второто полувреме, а в 61-вата минута дойде второто попадение. Тогава се разписа Ори Оскарсон след асистенция на Микел Оярсабал.



В следващия си мач Реал Сосиедад приема Селта (3.9), а Еспаньол ще бъде домакин на Севиля (6.9).

🔚 FINAL. Primera victoria en casa!!! pic.twitter.com/tXuOS4k0CS — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 29, 2026

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