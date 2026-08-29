Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Сосиедад
  3. Ори Оскарсон изведе Реал Сосиедад до първа победа

Ори Оскарсон изведе Реал Сосиедад до първа победа

  • 29 авг 2026 | 22:18
  • 3233
  • 0

Отборът на Реал Сосиедад записа първи успех за сезон 2026/2027 в испанската Ла Лига, след като се наложи с 2:1 като домакин на тима на Еспаньол в среща от третия кръг на шампионата на Иберийския полуостров. За каталунците пък това бе второ последователно поражение.

Баските излязоха напред с ранен гол на Андер Баренечеа още в 4-ата минута, а Роберто Фернандес възстанови паритета малко преди почивката в 45-ата минута.

Домакините от Сан Себастиан бяха по-добри и в началото на второто полувреме, а в 61-вата минута дойде второто попадение. Тогава се разписа Ори Оскарсон след асистенция на Микел Оярсабал.

В следващия си мач Реал Сосиедад приема Селта (3.9), а Еспаньол ще бъде домакин на Севиля (6.9).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Ленарт Карл се завърна в игра и отново мечтае за националния отбор на Германия

Ленарт Карл се завърна в игра и отново мечтае за националния отбор на Германия

  • 29 авг 2026 | 17:50
  • 817
  • 1
Треньорът на Щутгарт обясни за липса на ток в съблекалнята на мача с Байерн

Треньорът на Щутгарт обясни за липса на ток в съблекалнята на мача с Байерн

  • 29 авг 2026 | 16:43
  • 1053
  • 1
Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

  • 29 авг 2026 | 16:27
  • 31236
  • 67
Кейн съобщи за положителни първоначални разговори с Байерн за нов договор

Кейн съобщи за положителни първоначални разговори с Байерн за нов договор

  • 29 авг 2026 | 16:19
  • 1526
  • 2
Треньорът на Марсилия много недоволен от ситуацията в клуба: Не си представях, че на 29 август няма да имаме нито един нов

Треньорът на Марсилия много недоволен от ситуацията в клуба: Не си представях, че на 29 август няма да имаме нито един нов

  • 29 авг 2026 | 15:21
  • 12385
  • 2
Шампионската лига стартира с Реал - Интер и Ливърпул - Атлетико

Шампионската лига стартира с Реал - Интер и Ливърпул - Атлетико

  • 29 авг 2026 | 14:26
  • 18833
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Станаха ясни датите и часовете на мачовете на Левски в Лига Европа! Милан пристига в София през януари

Станаха ясни датите и часовете на мачовете на Левски в Лига Европа! Милан пристига в София през януари

  • 29 авг 2026 | 21:33
  • 24966
  • 119
ЦСКА започва срещу Монако в Лига на конференциите - ето пълната програма на "червените"

ЦСКА започва срещу Монако в Лига на конференциите - ето пълната програма на "червените"

  • 29 авг 2026 | 21:36
  • 20703
  • 62
В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

В Левски се разминаха с феноменална премия, обещана от Бостанджиев

  • 29 авг 2026 | 14:30
  • 50212
  • 139
Седем мача стартираха шестия кръг във Втора лига

Седем мача стартираха шестия кръг във Втора лига

  • 29 авг 2026 | 21:25
  • 38911
  • 29
Резерви донесоха втора поредна победа на Ювентус на старта

Резерви донесоха втора поредна победа на Ювентус на старта

  • 29 авг 2026 | 23:44
  • 4388
  • 4
Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

Разочарование за Ливърпул в дебюта на Ираола на “Анфийлд”

  • 29 авг 2026 | 16:27
  • 31236
  • 67