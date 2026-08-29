Кьолн и Хофенхайм с вълнуващ мач и пет гола още на старта на сезона

Кьолн победи с 3:2 Хофенхайм в вълнуващ мач от първия кръг в Бундеслигата, чието начало бе дадено още в петък вечер. Голмайстори за домакините бяха Саид ел Мала в 51-вата минута и Тийс Далинга, който се разписа на два пъти в 72-рата и 82-рата минута. За гостите точни бяха Адам Дагим в 27-мата и Озан Кабак в 67-мата минута.

Резултатът в срещата беше открит от гостите, след като Адам Дагим се възползва от възможност в 27-мата минута и изведе Хофенхайм напред. Кьолн реагира в началото на второто полувреме, изравнявайки в 51-вата минута чрез Саид ел Мала. Малко след това Хофенхайм пропусна дузпа чрез Макс Мьорштед, но въпреки това отново поведе в 67-мата минута с попадение на Озан Кабак. Домакините не се предадоха и само пет минути по-късно влезлият като резерва Тийс Далинга възстанови равенството. Същият футболист се превърна в герой за своя тим, отбелязвайки победния гол в 82-рата минута.

Двата тима изиграха изключително динамично второ полувреме с множество смени и напрегнати моменти до последния съдийски сигнал. С тази победа Кьолн стартира успешно кампанията си, докато Хофенхайм ще трябва да търси първи точки в следващите кръгове.

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Снимки: Gettyimages