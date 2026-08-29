Миризмата на канабис около кортовете разсейва топ тенисистка преди US Open

Подготовката за последния за годината турнир от Големия шлем – US Open – отново бе съпътствана от необичаен извънспортен проблем. Първата ракета на Великобритания Кейти Бултър заяви, че силната миризма на канабис около тренировъчните кортове във Флашинг Медоус ѝ пречи да се концентрира напълно преди началото на надпреварата.

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Употребата на марихуана е разрешена за пълнолетни в щата Ню Йорк и въпреки че пушенето на територията на „Били Джийн Кинг Нашънъл Тенис Център“ е строго забранено, ароматът се пренася от съседния парк „Корона Парк“ (Corona Park). Световната номер 60 Бултър призна, че миризмата се усеща изключително силно на външните и тренировъчните кортове.

„Да, преживяла съм го. Когато слезеш на тренировъчните кортове и тези до парка, наистина се усеща много. Не съм голям фен на това. Знам, че много играчи се оплакаха от конкретни кортове. Играла съм на такъв и миришеше по време на мача ми. Това е нещо, което не бих искала да усещам по средата на двубой. Опитваш се да се концентрираш и това те изважда от момента. Не са ти нужни разсейвания“, сподели Бултър.

Миризмата на канабис е позната тема на Откритото първенство на САЩ през последните години, като от нея вече са се оплаквали тенисисти като Новак Джокович, Александър Зверев, Мария Сакари и Маркета Вондроушова. Особен фокус пада върху Корт 17, който се намира в непосредствена близост до парка.

От Тенис асоциацията на САЩ (USTA) излязоха с официално изявление по казуса: „Въпреки че не можем да контролираме случващото се извън пределите на USTA Billie Jean King National Tennis Center, ние продължаваме да бъдем бдителни в поддържането на реда на наша територия.“ Охраната на турнира работи съвместно с местната полиция и парковите власти, но събитията извън огражденията остават извън тяхната пряка юрисдикция.

На заден план от тези извънкортни дискусии за Бултър предстои старт в основната схема на турнира. Британката се изправя срещу американката Карол Йънг Су Лий в среща от първия кръг на женския турнир на US Open.

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