Прагнананда осъществи обрат срещу Каруана и грабна титлата

Гросмайстор Рамешбабу Прагнананда осъществи обрат срещу гросмайстор Фабиано Каруана във финалния мач и спечели първата си титла от Финалите на Grand Chess Tour. Успехът му донесе 200 000 долара.

Индийският гросмайстор започна последния ден с изоставане от шест точки, но поведе, след като спечели и двете партии по ускорен шахмат. Двамата си размениха по равен брой точки в блиц партиите, което позволи на Прагнананда да запази аванса си от две точки и да триумфира с краен резултат 15:13.

Гросмайстор Уесли Со също постигна обрат в мача за третото място срещу гросмайстор Винсент Каймер. Двамата си размениха по една победа в партиите по ускорен шахмат, но след това Со спечели и четирите блиц партии. Той си осигури успеха още преди последната среща, а крайният резултат беше 18:12.

Първите трима в крайното класиране се класират директно за Grand Chess Tour през 2027 година. Това са Прагнананда, Каруана и Со.

По-долу можете да видите и общите приходи на състезателите от всички турнири във веригата. Само от тазгодишното издание Прагнананда си тръгва с внушителните 404 354 долара.

След партиите по ускорен шахмат гросмайстор Морис Ашли определи това издание като най-вълнуващите Финали на GCT досега – твърдение, с което трудно може да се спори. Само две от 12-те партии, изиграни в четвъртък, завършиха с реми. В последните три дни равенствата бяха едва 5 от общо 17 партии, което означава, че близо 70% от срещите във Финалите завършиха с победител.

„Щеше да бъде хубаво да постигна подобно нещо в Турнира на претендентите, но все пак е приятно да печеля турнири като този“, заяви Прагнананда, който определя Grand Chess Tour като „втората по значимост надпревара след световното първенство заради традициите ѝ“.

Индиецът призна, че би искал да си почине една или две седмици, но до Шахматната олимпиада остава по-малко от месец.

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