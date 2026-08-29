Сабаленка и Пегула приветстваха увеличението на наградния фонд

Арина Сабаленка и Джесика Пегула похвалиха рекордното увеличение на наградния фонд на Откритото първенство на САЩ по тенис и създаването на консултативен съвет за играчи от Големия шлем, заявявайки, че призивите състезателите да получат по-голям дял от приходите започват да набират скорост.

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Откритото първенство на САЩ обяви рекорден награден фонд от 108 милиона долара за тазгодишния турнир, докато четирите турнира от Големия шлем разкриха планове за консултативен съвет след нарастващия натиск от водещи играчи за увеличаване на наградния фонд и по-голяма роля в решенията, засягащи спорта.

Номер 1 в света Сабаленка, поддръжник на усилията за подобряване на компенсациите на играчите, заяви, че развитието може да помогне за облекчаване на напрежението между играчите и организаторите на турнира.

„Изключително щастливи сме . . . че най-накрая стигаме до точката, в която искахме да бъдем в самото начало“, каза белорускинята.

„Надяваме се, че няма да бойкотираме медии, турнири или каквото и да било в бъдеще. Всички ще бъдем щастливи и това е всичко, което искахме от самото начало“, добави тя.

Сабаленка и номер 1 в света Яник Синер бяха сред тенисистите, които ограничиха медийното си присъствие преди турнира на Откритото първенство на Франция и "Уимбълдън" тази година до 15 минути като част от протест, с който искаха по-висок процент от приходите от турнира за наградни фондове.

Ограничението от 15 минути имаше за цел да символизира приблизително 15% от приходите от турнира, които турнирите разпределяха за наградни фондове за играчи.

Американката Джесика Пегула, който пое водеща роля в дискусиите с участието на играчи и ръководните органи на тениса, заяви, че единството между мъжкия и женския тур е помогнало за постигането на осезаем напредък.

„Мисля, че е невероятно това, което играчите успяха да постигнат. Те никога не са имали нещо подобно, що се отнася до турнирите от Големия шлем, които успяват да генерират съвет, както и принос за благосъстояние на играчите, а след това и ново увеличение на наградния фонд“, каза Пегула.

Номер 3 в света каза, че инициативите отразяват постоянния натиск от страна на играчите, тъй като те търсят по-голям глас в спорт, отдавна критикуван заради фрагментираната си структура.

„Това показва, че единството при мъжете и жените, особено между най-добрите играчи, е оказало голям натиск върху турнирите от Големия шлем да продължат да развиват нашия спорт“, заяви Пегула.

Тя добави, че подробностите за консултативния съвет – включително неговият състав, структура и правомощия, ще бъдат следени отблизо.

„Разбира се, има още много работа за вършене. Ще видим как е структуриран съветът, кой е в него и как е съставен, а след това мисля, че ще трябва да се проведат много дискусии“, завърши американката, цитирана от агенция Ройтерс.

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