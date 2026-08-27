Страхотни 1/4-финали се задават при жените в Ню Йорк

Двукратната шампионка в Ню Йорк Арина Сабаленка ще се изправи срещу колумбийката Камила Осорио в първи кръг на US Open, стана ясно от определения днес жребий. На четвъртфиналите Сабаленка може да играе срещу шестата в схемата и шампионка от "Уимбълдън" Линда Носкова.

Други потенциални четвъртфинали при жените са: втората поставена Елена Рибакина срещу осмата в схемата Ига Швьонтек, третата поставена Джесика Пегула срещу номер 7 Каролина Мухова и четвъртата в схемата Коко Гоф срещу петата поставена Мира Андреева - шампионка от Откритото първенство на Франция.

Американката Пегула, която открива участието си с двубой срещу румънката Елена-Габриела Русе, евентуално ще излезе срещу победителката от мача Уилямс - Кенин във втория кръг.

Наред с някои интересни мачове в първия кръг, жребият за основната схема на сингъл при мъжете и жени днес предостави една любопитна възможност. Ако Серина Уилямс беше решила да играе, можеше да се стигне сблъсък между сестрите Уилямс още на старта.

Когато 46-годишната Винъс Уилямс получи "уайлд кард", Американската тенис асоциация първоначално държеше едно място, което със сигурност щеше да отиде при Серина, ако шесткратната шампионка от Откритото първенство на САЩ искаше да играе на сингъл след завръщането си в тениса. Впоследствие тя реши да се състезава само на двойки, а София Кенин взе последния "уайлд кард". Днес жребият отреди Винъс Уилямс и Кенин да се изправят една срещу друга.

Основната схема на последния турнир от Големия шлем за сезона започва в неделя.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google