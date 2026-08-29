Надин Висер за дългоочакваното европейско злато: Просто вярвах, че моят ден ще дойде

"Просто вярварх, че моят ден ще дойде."

За Надин Висер тази вяра е била подложена на по-сериозни изпитания, отколкото при повечето други атлети. В кариерата ѝ е имало четвърти места, контузии и болести. Имало е финали на големи първенства, в които се е представяла превъзходно, но въпреки това е оставала без медал, понякога с минимална разлика.

Затова може би е съвсем логично, че когато денят на Висер най-накрая настъпи, разликата до победата беше едва една хилядна от секундата.

На Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам нидерландската състезателка с препятствия най-сетне спечели големия медал на открито, който ѝ се изплъзваше през цялата ѝ знаменита кариера. Тя победи полякинята Пиа Скжишовска само с 0.001 секунди в драматичен финал на 100 метра с препятствия за жени.

И на двете беше записано време от 12.67 секунди (при попътен вятър от +0.8 м/с). Единствено фотофинишът успя да ги раздели. Този път решението беше в полза на Висер, чието рамо се оказа с 0.001 секунди по-напред.

"Получих толкова много хубави реакции“, споделя тя. "Толкова много хора ми казаха колко се радват за мен и че смятат, че е напълно заслужено.“

"Когато бях толкова близо до медал, те казваха: "О, чувствам, че го заслужаваш“, а аз си мислех: "Това е мило, но не ми носи медал.“

"Или както на Олимпиадата, където направих наистина добро бягане, но останах на четвърто място.“

"Чувството е наистина приятно, когато виждаш, че толкова много хора ме подкрепят в моя път и ми желаят най-доброто.“

"Имам чувството, че най-накрая мога да им покажа, че си е струвало просто да продължавам напред. Просто вярвах, че моят ден ще дойде, и ето че той е тук.“

На 31 години Висер вече имаше кариера, на която повечето състезателки с препятствия биха завидели: два олимпийски финала, множество финали на световни първенства, две европейски титли в зала, както и сребърен и бронзов медал от световни първенства в зала.

Но на открито почетната стълбичка на големите шампионати упорито ѝ се изплъзваше.

Това превърна състезанието в Бирмингам в нещо много повече от едно бягане.

От седмобой към препятствия

Пътят на Висер към върха в спринта с препятствия е необичаен. Бивша гимнастичка и футболистка, тя първоначално се утвърждава като една от най-изявените млади надежди в многобоя в Европа. На Световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Юджийн през 2014 г. тя демонстрира забележителната си универсалност, като печели бронзови медали както в седмобоя, така и на 100 метра с препятствия.

Година по-късно, на 20-годишна възраст, тя завършва осма в седмобоя на Световното първенство за мъже и жени в Пекин. Личният ѝ рекорд от 6467 точки, поставен същата година, подчертава колко завършена атлетка в комбинираните дисциплини е била тя.

Висер се състезава в седмобоя на Олимпийските игри в Рио през 2016 г. и завърши седма на Световното първенство през 2017 г., преди все по-често да насочи вниманието си към препятствията.

Решението скоро дава резултат. На Световното първенство в зала в Бирмингам през 2018 г. Висер печели бронз на 60 метра с препятствия. Година по-късно в Глазгоу тя става европейска шампионка в зала и успешно защитава титлата си в Торун през 2021 г., поставяйки нов национален рекорд на Нидерландия от 7.77 секунди.

Залата се превръща в арената, на която Висер събира медалите, които постоянно ѝ убягват на открито.

Последват сребърни медали от европейски първенства в зала през 2023 г. и 2025 г., като вторият е спечелен на родна земя в Апелдорн, където тя подобрява националния си рекорд на 7.72 секунди. По-рано тази година тя добавя и световно сребро в зала от Торун със 7.73 секунди, оставайки зад Девин Чарлтън.

Четири европейски и два световни медала в зала доказват, че Висер може да се представя на най-високо ниво, когато на карта са заложени титли.

И все пак медалът на открито липсваше.

"Спечелила съм много медали в зала“, казва тя. "Вече съм показала, че мога да се справям добре на първенства, но е наистина хубаво сега да имам и европейски медал на открито.“

Четвърта, пета, шеста – но никога на подиума

Разочарованието се засилва от факта, че Висер постоянно се е намирала сред претендентите за отличията. Тя е четвърта на Европейското първенство в Берлин през 2018 г., шеста на Световното първенство в Доха през 2019 г., където изравнява тогавашния си национален рекорд от 12.62 в полуфинала, и пета на Олимпийските игри в Токио.

След това идва Мюнхен през 2022 г. Това остава едно от състезанията, към които Висер трудно се връща.

Скжишовска печели европейската титла с 12.53, а унгарката Лука Козак взима среброто с 12.69. Швейцарката Дитаджи Камбунджи печели бронз с 12.74, а Висер остава четвърта с 12.75. За Висер разочарованието е подсилено от съзнанието, че финалното ѝ хвърляне не е било достатъчно добро.

"Мисля, че 2022 г. беше най-лошата ми година физически и психически“, казва тя. "Заради контузия в задното бедро и последвалите трудности през целия сезон, раздялата с треньора ми, смъртта на баба ми. Беше много.“

"И въпреки това бях близо до медал, но разликата беше една стотна от секундата, а аз нямах добро финално хвърляне. Чувствах се наистина виновна за това. Този случай беше толкова разочароващ за мен и дори до днес ми е трудно да мисля за него.“

Имало е и други случаи, в които моментът сякаш е работил срещу нея. "Представяла съм се наистина добре, най-вече на финали на световни първенства и олимпиади, и често съм била най-добрата европейка“, казва тя.

"Но, разбира се, винаги годината между европейските първенства.“

"Чувствам, че често нямах късмет с точния момент, както и с физически проблеми. Имах две контузии на подколянното сухожилие.“

Преди Европейското първенство по лека атлетика в Рим през 2024 г. идва поредният неуспех.

"Преди две години се разболях много тежко в Доха, а европейското беше много рано и не бях в най-добрата си форма“, казва тя. Въпреки това достига до финала и завършва пета с време 12.72 секунди.

Два месеца по-късно, на Олимпийските игри в Париж, Висер прави едно от най-силните представяния в кариерата си на голям шампионат. Тя пробягва дистанцията за 12.43 секунди както на полуфинала, така и на финала, завършвайки четвърта, само на седем стотни зад бронзовата медалистка Джасмин Камачо-Куин.

Отново изключително представяне не ѝ носи медал. "Както на Олимпиадата, направих наистина добро бягане, но беше за четвърто място“, споделя тя.

Висер достига до още един световен финал в Токио през 2025 г., където завършва осма, но този сезон показва също, че вместо да губи скорост с навлизането си в трийсетте, тя става все по-бърза.

През август 2025 г. тя поставя национален рекорд на Нидерландия от 12.28 секунди. Скоростта е налице. Амбицията също. Остава само представянето, здравето и възможността да съвпаднат на правилния шампионат.

Пробивът в Бирмингам

В Бирмингам това най-накрая се случва. Четири години след като изпуска европейски медал за една стотна в Мюнхен, Висер печели европейско злато с разлика от една хилядна пред Скшишовска.

В продължение на няколко секунди след финала нито една от двете не знае коя е победителка. Тогава таблото показва резултата: Висер първа, Скшишовска втора, и двете с време 12.67. Французойката Летисия Бапте взима бронза с 12.73.

За човек, който сам се определя като перфекционист, дори най-голямата победа на открито в кариерата на Висер я кара да мисли какво е можела да направи по-добре.

"Някой ми каза: "Това със сигурност трябва да е връх в кариерата ти“, а аз си помислих: "О, да, може би.“

"Чувствам, че трябва да е така, да, но просто трябва да го осъзная.“

"Знам, че не става въпрос само за спечелването на медали, но аз съм и перфекционист. Обичам усещането да направя перфектно бягане и да постигна наистина бързи времена.“

"Когато съм постигала много бързи времена, съм се чувствала толкова добре, особено когато не съм го очаквала. Така че винаги е хубаво да се съчетаят двете неща.“

Бягането в Бирмингам не е перфектно. Но и не е било нужно да бъде. След години, в които части от секундата, контузии и лош тайминг на шампионатите са работили срещу нея, Висер най-накрая постига желания резултат.

Има и още един приятен елемент. Атлетката, която побеждава, е Скшишовска – жената, спечелила онзи болезнен европейски финал в Мюнхен четири години по-рано и съперничка, към която Висер изпитва огромно уважение.

"Познавам Пиа най-добре“, казва тя. "Чувствам, че тя също искрено се радва за моята победа. Работим толкова усилено.“

Има още потенциал

Златният медал не носи усещане за завършеност. Висер вярва, че най-бързото бягане в кариерата ѝ може би все още предстои.

"Със сигурност“, казва тя. "Мисля, че не съм направила перфектното бягане и имам още потенциал.“

"Имах няколко години, в които можех да проведа почти цялата си тренировъчна и подготвителна година добре. Така че мисля, че ако имам още една добра зима и подготовка – а аз все още се уча – мога да се подобря още.“

Това е интригуваща перспектива за атлетка, която поставя националния си рекорд от 12.28 секунди на 30-годишна възраст. Години наред Висер вярва, че нейният ден ще дойде. В Бирмингам, с възможно най-малката разлика, това най-накрая се случва.

И тя все още не е приключила.

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Снимки: Gettyimages