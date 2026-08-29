Шампионката от „Уимбълдън“ не си поставя големи цели за US Open

Линда Носкова пристига на Откритото първенство на САЩ като шампионка от „Уимбълдън“, но чехкинята заяви, че успехът ѝ в Лондон не ѝ дава допълнителна увереност преди старта на последния за годината турнир от Големия шлем.

„Не, винаги идвам на турнир с напълно нова психическа нагласа“, сподели пред медиите поставената под номер шест в схемата Носкова.

„За мен винаги е било много важно да се концентрирам върху всеки отделен мач, сякаш нищо не се е случило преди това. Без значение дали е било успех, или провал“, добави тя, цитирана от агенция Ройтерс.

Носкова трябваше да преодолее разочарованието от пет пропуснати мачбола, преди да победи сънародничката си Каролина Мухова във финала на надпреварата на трева. Така тя стана третата чехкиня, която печели титлата на „Уимбълдън“ в рамките на четири години.

21-годишната тенисистка призна, че все още се адаптира към новия си статут на шампионка от Големия шлем – постижение, което обаче ѝ е вдъхнало вяра, че може да спечели още титли.

„Все още е съвсем ново, така че е много трудно да свикна с всичко, което се случи. Но чувствам, че най-вече научих, че... е възможно да го направя, да стигна до самия край и просто да вдигна трофея от Големия шлем“, коментира тя.

Триумфът на Носкова на „Уимбълдън“ бе последван от поредица нови преживявания, за които тя все още си спомня с усмивка, включително среща с чешкия президент Петър Павел.

„Беше страхотно. Бях толкова развълнувана от поканата. Но също и от хората, които ме посрещнаха в родния ми град. Дойдоха 3000 души. Беше невероятно да видя толкова много хора, които действително са гледали мача“, заяви чехкинята.

Носкова, която е в горната половина на схемата на Ю Ес Оупън заедно с действащата шампионка Арина Сабаленка и третата поставена Джесика Пегула, ще започне участието си срещу американката Кейти Волинец.

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Снимки: Gettyimages