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Алавес продължи мъките на Виляреал от началото на сезона

  • 29 авг 2026 | 00:27
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Алавес продължи мъките на Виляреал от началото на сезона

В двубой от 3-ия кръг на испанската Ла Лига, отборът на Алавес постигна минимална, но ценна победа с 1:0 срещу Виляреал. Единственото и победно попадение в срещата бе дело на Лукас Бойе (31'). С този успех домакините затвърдиха силното си начало на кампанията, докато кризата при гостуващата „жълта подводница“ се задълбочи, като тимът все още няма записана победа от старта на новия сезон.

Мачът започна тактически, но в 31-вата минута Алавес успя да нанесе своя удар. Анхел Перес направи отличен пробив и стигна до самата аутлиния, откъдето върна прецизен пас назад към Лукас Бойе, а нападателят от близка дистанция не сгреши и прати топката в мрежата за 1:0.

През второто полувреме домакините бяха изключително близо до това да удвойт преднината си. В 69-ата минута Анхел Перес се оказа на отлична позиция зад гърба на противниковата отбрана и стреля мощно по земя, но топката срещна страничния стълб.

Виляреал имаше своите шансове в мача, но бе отказан от блестящия вратар Антонио Сивера, който направи някои важни спасявания. Най-впечатляващото от тях бе в 83-ата минута, когато влезлият като резерва Айосе Перес отправи страхотен изстрел от воле, но вратарят на домакините демонстрира невероятен рефлекс и изби над гредата.

Само две минути по-късно, в 85-ата минута, истински малшанс лиши гостите от гола при една от най-драматичните ситуации в мача. Изстрел на бранителя Хуан Фойт срещна дясната греда, а при последвалата добавка от близка дистанция Ренато Вейга също нямаше късмет, нацелвайки левия стълб на опразнената врата.

След този успех Алавес се изкачва временно на престижното 1-о място в Ла Лига с актив от 7 точки. От друга страна, Виляреал остава в долната половина на таблицата, заемайки 12-а позиция със скромния актив от едва 2 точки след първите три изиграни кръга.

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Снимки: Gettyimages

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