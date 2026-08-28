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Джордж Лазаров стигна до полуфиналите на двойки в Сърбия

  • 28 авг 2026 | 20:06
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Джордж Лазаров стигна до полуфиналите на двойки в Сърбия

Джордж Лазаров отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

21-годишният българин, който е поставен под номер 7, отпадна от водача в схемата Бранко Джурич (Сърбия) с 3:6, 6:7(2) за малко над два часа на корта.

Джордж Лазаров отпадна на четвъртфиналите в Куршумлийска баня
Джордж Лазаров отпадна на четвъртфиналите в Куршумлийска баня

В първия сет Лазаров проби пръв и поведе с 2:1, но представителят на домакините спечели пет от следващите шест гейма и си осигури преднина в общия резултат. Втората част премина с размяна на пробиви, след което се стигна до тайбрек. В него Джурич беше безапелационен и спечели със 7:2 точки.

Лазаров приключи участието си на полуфиналите в надпреварата на двойки, където заедно с българина Борислав Кирилов претърпяха поражение от Алекса Опарница (Сърбия) и Каир Варик (Индия) с 5:7, 6:0, 2:10 за 76 минути.

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Другият роден представител при дуетите Михаил Иванов и партньорът му Матиес Рамис (Испания) отстъпиха на вторите поставени италианци Филиберто Фумагали и Матео Лиусо с 4:6, 2:6.

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