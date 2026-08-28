Андрес Иниеста започва нова ера като старши треньор

Бившият полузащитник на Испания и Барселона Андрес Иниеста ще дебютира този уикенд като старши треньор на отбора от ОАЕ Гълф Юнайтед.

"Днес бележи началото на нова и много вдъхновяваща глава за мен. Ще дебютирам като треньор на Гълф Юнайтед в Първа дивизия на ОАЕ. Поемам това важно предизвикателство редом с отличен треньорски щаб и млад, амбициозен и силно мотивиран отбор. Наистина нямам търпение да се насладя на това пътешествие. Напред Гълф Юнайтед!“, написа Иниеста в социалните мрежи.

Hoy comienza una etapa nueva y muy ilusionante para mí. Debuto como entrenador del Gulf United FC en la UAE First Division League.



Afronto este importante desafío acompañado de un gran cuerpo técnico y de un equipo joven, ambicioso y muy motivado.



Con muchas ganas de disfrutar… pic.twitter.com/JVbeW0vkRh — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) August 28, 2026

Гълф Юнайтед е първият отбор на 42-годишния Иниеста като старши треньор.

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