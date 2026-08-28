Андрес Иниеста започва нова ера като старши треньор

Бившият полузащитник на Испания и Барселона Андрес Иниеста ще дебютира този уикенд като старши треньор на отбора от ОАЕ Гълф Юнайтед.
"Днес бележи началото на нова и много вдъхновяваща глава за мен. Ще дебютирам като треньор на Гълф Юнайтед в Първа дивизия на ОАЕ. Поемам това важно предизвикателство редом с отличен треньорски щаб и млад, амбициозен и силно мотивиран отбор. Наистина нямам търпение да се насладя на това пътешествие. Напред Гълф Юнайтед!“, написа Иниеста в социалните мрежи.
Гълф Юнайтед е първият отбор на 42-годишния Иниеста като старши треньор.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google