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  3. Андрес Иниеста започва нова ера като старши треньор

Андрес Иниеста започва нова ера като старши треньор

  • 28 авг 2026 | 18:37
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Андрес Иниеста започва нова ера като старши треньор

Бившият полузащитник на Испания и Барселона Андрес Иниеста ще дебютира този уикенд като старши треньор на отбора от ОАЕ Гълф Юнайтед.

"Днес бележи началото на нова и много вдъхновяваща глава за мен. Ще дебютирам като треньор на Гълф Юнайтед в Първа дивизия на ОАЕ. Поемам това важно предизвикателство редом с отличен треньорски щаб и млад, амбициозен и силно мотивиран отбор. Наистина нямам търпение да се насладя на това пътешествие. Напред Гълф Юнайтед!“, написа Иниеста в социалните мрежи.

Гълф Юнайтед е първият отбор на 42-годишния Иниеста като старши треньор.

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