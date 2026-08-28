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Играчите на Атлетик Билбао саботират клуба заради президента

  • 28 авг 2026 | 16:44
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Футболистите на Атлетик Билбао, които са недоволни от управлението на клуба, решиха да предприемат решителна стъпка и избраха да запазят мълчание пред медиите. Това е позиция, изразяваща гняв и протест срещу решения, взети от борда на директорите, председателстван от Йон Уриарте. Съблекалнята не е съгласна с предприетите действия, особено когато самите играчи са главни действащи лица в много от тях.

След мача БарселонаАтлетик те отказаха да дават изявления пред медиите. Този ход ще се отрази негативно на икономическия бонус, който се разпределя между отборите в края на сезона, тъй като обслужването на пресата е включено в един от разделите, носещи 25% от възнагражденията за клубовете.

Решението на играчите обаче не е свързано само с отнемането на поканите за мачове, което ще влезе в сила от първия уикенд на септември. Свеждането на протеста само до този аспект би било в ущърб на футболистите, тъй като би ги изложило на критика от страна на членовете на клуба и феновете. За мнозина това би дало легитимност на действията на управителния съвет. Протестът включва и други ежедневни въпроси в клуба, с които футболистите досега са се сблъсквали без публични оплаквания.

От идването на Уриарте начело Атлетик е ясен по отношение на икономическите основи на своето управление. „Моделът на клуба, който търсим, не се вписва във вижданията на всички, но е нашият: финансов баланс и максимална спортна амбиция“, обясни президентът на членовете на клуба, когато Атлетик стана един от първите клубове, позволили на камери да влизат в съблекалните преди мачовете. Заснемането на кадри от съблекалнята в такъв специален момент – стана популярен традиционният ритуал с молитвата „Отче наш“ на целия отбор преди мач – повишава точките за разпределението на бонуси, без да се забравя, че това може да притесни главните действащи лица.

Срещата между ръководството и футболистите сега придобива още по-голямо значение, тъй като разделението е публично. Няма информация дали планът за бойкот ще продължи и тази неделя след мача със Селта, или ще има временно примирие. Засега личните интервюта, договорени преди време за последните две седмици, остават отложени.

Без участие в европейските турнири Атлетик не е устойчив клуб в дългосрочен план. Това заяви преди месеци президентът Уриарте, който обяви, че счетоводният баланс за сезон 2026/27, в който Атлетик ще премине от участие в Шампионската лига към липса на участие в континентални турнири, ще отчете загуби.

В стремежа си да увеличи икономическите ресурси клубът въведе на „Сан Мамес“ различни ВИП преживявания, някои от които на цена до 700 евро на мач. В тях футболистите също са главни действащи лица, тъй като закупилите определен тип билети могат да наблюдават загрявката от терена или да участват в среща с играчи от първия отбор след мача.

Бюджетните ограничения засегнаха и базата в Лесама, както и различни аспекти от юношеските формации, с нови мерки относно хранителните режими, използването на клубните столове и реорганизацията на персонала. Въпреки това Атлетик продължава проекта за разширяване на своята тренировъчна база и проучва възможността и разходите за добавяне на около 2400 места на стадион „Сан Мамес“.

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